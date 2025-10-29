Sigue el paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano Bogotá – Villavicencio

Foto: Coviandina

Hoy miércoles 29 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kilómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. Conoce detalles y planifica recorridos.

Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

En la medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kilómetro 18, se prioriza el paso dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Así está la movilidad hoy miércoles 29 de octubre en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Corte 6:00 a. m.

Paso por la variante K18+300 con movilidad tipo semáforo con paso Bogotá/Villavicencio con fila en el K12+500 y Villavicencio/Bogotá fila en espera en el K26+500.

Cierre carril derecho K35+500-K41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada tercio final.

—

Corte 5:45 a. m.

Paso por la variante K18+300 con movilidad tipo semáforo con paso Bogotá/Villavicencio con fila en el K12+500 y Villavicencio/Bogotá fila en espera en el K26+500.

Cierre carril derecho K35+500-K41+520, tráfico bidireccional túneles nueva calzada tercio final.