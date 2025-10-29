Rusia probó un dron submarino con capacidad nuclear, «sin parangón en el mundo», afirma Putin

–Rusia probó con éxito un dron submarino nuclear, capaz de transportar una ojiva nuclear y de ser propulsado por energía nuclear, afirmó el presidente, Vladimir Putin, el miércoles en lo que es la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana.

«Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado ‘Poseidón’, también equipado con una unidad de energía nuclear», precisó Putin en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania transmitida por la televisión estatal.

«En cuanto a las velocidades y las profundidades de movimiento de este vehículo no tripulado, no existe nada similar en el mundo, y es poco probable que aparezca en un futuro cercano. Y no existen formas de interceptarlo», declaró el líder ruso, dirigiéndose a soldados en un hospital militar.

También añadió que la potencia del Poseidón es «muy superior» a la del misil balístico intercontinental Sarmat.

Putin calificó las pruebas como un «éxito enorme», señalando que Rusia no solo había logrado por primera vez lanzarlo desde el submarino nodriza, sino que también había conseguido poner en marcha la planta de energía nuclear, con la que el vehículo funcionó durante un tiempo determinado.

«Por primera vez, no solo hemos logrado lanzarlo desde el submarino nodriza con su motor de lanzamiento, sino que también hemos conseguido poner en marcha la planta de energía nuclear, con la que el vehículo ha operado durante un tiempo determinado», afirmó el presidente de Rusia, calificando el resultado de «éxito enorme».

Según explicó, el tamaño de la planta en energía del Poseidón es mil veces menor que el de un reactor nuclear de un submarino, pero su potencia supera incluso a la de los misiles intercontinentales rusos más avanzados como el Sarmat.

El Sarmat es capaz de moverse hacia su objetivo a velocidades hipersónicas —superiores a Mach 17— cambiando de trayectoria en rumbo y altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Cuenta con un alcance de 18.000 kilómetros y una carga útil de alrededor de 10 toneladas.

El desarrollo de esta arma submarina se ha llevado a cabo en secreto desde que fuera anunciada por Putin en 2018.

«Poseen baja detectabilidad acústica, alta maniobrabilidad y son prácticamente invulnerables para el enemigo. Hoy en día, simplemente no existen en el mundo medios capaces de contrarrestarlos», declaró entonces al revelar la existencia del aparato.

En aquel momento, el mandatario detalló que este sumergible no tripulado podría estar equipado tanto con armamento convencional como nuclear y sería capaz de destruir infraestructuras del enemigo y grupos de portaviones.

Anteriormente, expertos militares y fuentes del complejo industrial-militar sugirieron que el Poseidón es capaz de alcanzar una velocidad superior a 200 km/h y una profundidad de inmersión de al menos un kilómetro. Su autonomía es global y está limitada únicamente por la vida útil del combustible nuclear, lo que la hace prácticamente ilimitada.

Este novedoso sistema de misiles pesado basado en silos hace parte de las Tropas de Misiles de Designación Estratégica que constituyen el componente terrestre de la triada nuclear de Rusia, al que se suman los componentes naval y aéreo. Todo el sistema es el pilar fundamental para garantizar la seguridad nacional y la capacidad de disuasión estratégica del Estado.

Sus tres vertientes están sometidas a un proceso de modernización constante, con un potencial en aumento. En palabras de Putin, quien lo subrayó en octubre del año pasado, la triada constituye una garantía sólida de la soberanía del país, asegura el cumplimiento de las tareas de disuasión y contribuye a preservar la paridad nuclear y el equilibrio de fuerzas a escala mundial, factores esenciales de la estabilidad global. (Información RT).