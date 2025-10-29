Petro: «Clan del golfo, Mordisco y segunda Marquetalia son el segundo nivel operativo de junta del narcotráfico»

–«Así es: la junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de «operativos’, que son: el clan del golfo, Iván Mordisco, y la fracción de la segunda Marquetalia en guerra hoy con el Eln», afirmó el presidente Gustavo Petro, al responder un interrogante de la congresista Cathy Juvinao.

Además, el jefe del Estado señaló que hubo una reunión en la ciudad de Cúcuta de 17 organizaciones manejadas por «la junta, entre ellas la fracción de la segunda Marquetalia, para organizar el plan de saboteo de las elecciones», añadiendo que por ello fortaleció la seguridad de la congresista.

El primer mandatario, sin embargo, no respondió a todos los interrogantes de la Representante a la Cámara Cathy Juvinao, quien lo cuestionó por haber revelado a través de X esa «información muy delicada que hasta la semana pasada no tenían las autoridades» con las dice haberse reunido. «La Fiscalía se enteró de esta situación por medios de comunicación hace dos semanas. He pedido información a su despacho sin obtener respuesta», afirmó Juvinao y siguió preguntando:

¿Cómo es que usted revela información tan grave por redes, y no con las autoridades de forma directa? ¿Por qué en tres semanas, ni usted —ni nadie— me ha dado información precisa sobre cuáles son los supuestos atentados que se planean en mi contra, y quiénes están detrás? Usted ahora dice básicamente que son los grupos armados ilegales como el clan del golfo, el estado mayor central, el Eln y la Segunda Marquetalia, todos los cuales han fortalecido, paradójica y lamentablemente, durante su gobierno, por cuenta de la improvisación en su política de Paz Total».

Y agregó: «Si bien agradezco las acciones que usted ha ordenado para reforzar mi esquema de seguridad, también le solicito tratar este tema como se debería: con las autoridades competentes, brindando información clara, sin exponer más a quienes de por sí ya tenemos nuestra integridad en riesgo por cuenta de nuestro trabajo político».

Adicionalmente le pidió al presidente que convoque una reunión presencial urgente con los amenazados y la Fiscalía, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia».

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro, volvió a cuestionar la decisión de EE.UU de incluirlo en la «Lista Clinton».

«Simplemente en Colombia no existe evidencia de ninguna transacción ilegal mía, que es la base para iniciar un proceso en la OFAC, solo es persecusión a la libre expresión de un presidente soberano».

Adicionalmente, defendió su política contra las drogas, afirmando que su estrategia «antinarcotraficante es la más eficaz del mundo y en su historia».

Esto es lo que se debe hacer y que hace Colombia todos los días. EEUU por fin, apuesta a una incautacion legal. Así sin matar a nadie , hemos incautado 2.700 toneladas de cocaína en mi gobierno. Así EEUU ha apoyado a Colombia y así hemos avanzado. https://t.co/f3aHQ9G7mG — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

Y replicó a la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien aseguró en X que «Colombia alguna vez fue una democracia próspera y un aliado confiable de Estados Unidos», pero «bajo Petro, los cultivos de coca crecieron un 300%, defiende a los cárteles, ataca a Estados Unidos y falta el respeto al liderazgo de nuestra nación».

«Esto es una mentira inmensa», precisó y añadió que «en solo un año los cultivos de hoja de Coca crema 111% en el 2013, en el gobierno Santos y 42% en el 2021 del gobierno de Duque; en dos años de gobierno solo crema 12% en vontando 2023 y 2024».

Para concluir, dejó en el aire este interrogante: ¿Dónde habrá estudiado matemáticas la senadora norteamericana María Elvira Salazar?

De otro lado, el primer mandatario insistió: «Incautar 2.700 toneladas de cocaína nos hace el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo» y puntualizó:

«Cretinos otros que no ven las cuentas».

Finalmente, el presidente Gustavo Petro, respondió a otro cuestionamiento en redes por defender y de actuar como vocero de Maduro frente a Estados Unidos.

«No defiendo a Maduro, no reconocí su elección, pero menos defiendo una invasión a la Patria de Bolívar, eso sería la traición máxima a la historia y el futuro de toda la América Latina y el Caribe», precisó el mandatario colombiano.

Además afirmó: «Los problemas de los venezolanos los arreglan los venezolanos. Ese es el principio de autodeterminación de los pueblos».