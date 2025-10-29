Ucrania: El misterio de los perros azules de Chernóbyl que desconcierta a los expertos (VIDEO)

–(Captura de video). Perros extrañamente con un pelaje azul fueron vistos vagando en la zona de exclusión de la planta nuclear de Chernóbyl (Ucrania), desconcertando a las organizaciones que cuidan de ellos.

«No sabemos qué está pasando. La gente del pueblo nos pregunta por qué los perros estaban azules, ya que no lo estaban la semana pasada», escribió a mediados de mes el grupo Dogs of Chernobyl en sus redes sociales al compartir la «experiencia única» capturada en video.

En ese sentido, la organización señaló que hasta el momento se desconoce el motivo del color de los perros, y que se está intentando capturarlos para averiguar la razón. «Lo más probable es que estén bajo los efectos de alguna sustancia química», indicaron, agregando que los canes parecen activos y saludables.

En la planta nuclear de Chernóbil, el 26 de abril de 1986, el reactor número 4 explotó durante una prueba de seguridad, liberando una gran cantidad de radiación a la atmósfera. El accidente fue causado por una combinación de errores en el diseño del reactor y la falta de una cultura de seguridad por parte de los operadores. Esto resultó en la evacuación de la cercana ciudad de Pripyat y otras áreas circundantes, y tuvo graves consecuencias para la salud y el medio ambiente en Europa y más allá.

? Dogs with dark blue fur that withstand radiation were spotted in Chernobyl, — Daily Mail. The color may be a result of chemicals or a "Chernobyl mutation. pic.twitter.com/umpvAnpkzj — LoisAceLane (@LoisAceLane) October 27, 2025

TRADUCCIÓN: En Chernóbil se avistaron perros con pelaje azul oscuro que resisten la radiación — Daily Mail. El color puede ser el resultado de sustancias químicas o de una «mutación de Chernóbil».

Se cree que los perros que deambulan la zona de exclusión son descendientes de mascotas abandonadas por los residentes después de la evacuación en 1986. Estos especímenes presentan en su ADN mutaciones únicas diferentes a las de las poblaciones caninas en todo el mundo. Sin embargo, aún se desconoce si estos cambios son causados por la radiación, y su impacto funcional sigue siendo incierto.

Entre tanto, un estudio realizado en 2023 descubrió que los perros habían mutado para desarrollar un nuevo superpoder: inmunidad a la radiación, los metales pesados ??y la contaminación.

En el reporte, publicado en la revista Canine Medicine and Genetics, se recolectó la muestra de 116 perros callejeros que vivían en la zona de exclusión y se encontraron dos poblaciones diferentes que eran genéticamente distintas de otros perros en el área circundante. (Información RT).