Gobierno exige al Eln liberar policías y miembros de la Fiscalía secuestrados

–El intento de ese grupo ilegal de intimidar al Estado con anuncios de una falsa justicia y de intimidar a las instituciones tratando a seres humanos como objeto de trueque, fue rechazado por voceros oficiales.

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, en nombre del Gobierno nacional aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía continuarán cumpliendo la misión constitucional de proteger a los colombianos, y confirmó que no cederán al chantaje ni a la intimidación que intenta hacer la estructura criminal del ELN.

Los funcionarios secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General secuestrados el 8 de mayo en el municipio de Fortul (Arauca), así como al subintendente Frankie Esley Hoyos Murcia y al patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados el 20 de julio de 2025 en la vía que comunica a los municipios de Tame y Arauca.

Al referirse a las pruebas de supervivencia de los miembros de la Policía Nacional y del CTI de la Fiscalía enfatizó que el Gobierno no los han abandonado. Así mismo reconoció su valentía y aseguró que confía en su pronto regreso a casa sanos y salvos.

“A pesar del dolor y la incertidumbre del secuestro, las familias de nuestros héroes no están solas y mantendremos la esperanza. Todo el Estado está con ustedes” les dijo el ministro Sánchez a los seres queridos y allegados de los cautivos.

Manifestó que “no entiendo qué hay de revolucionario secuestrar. No entiendo qué hay de revolucionario en llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios del CTI. No entiendo qué de revolucionario tiene evitar que se le lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca”.