Gaza: Israel mata más de 90 palestinos en bombardeos israelíes en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

–Israel comenzó a bombardear de nuevo este martes la Franja de Gaza tras acusar al movimiento islamista Hamás de atacar a sus soldados en el territorio palestino, sin especificar dónde, en violación de la tregua. Por su parte Hamás negó haber atacado a soldados israelíes en Rafah, en el sur de Gaza, y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza han matado desde la tarde de ayer hasta primeras horas de la mañana de este miércoles al menos 91 palestinos, incluidos 24 niños y 7 mujeres, según fuentes de las morgues de los hospitales del enclave y de la Defensa Civil Palestina.

El punto donde más víctimas se han registrado hasta ahora ha sido el centro de la Franja con al menos 42 personas muertas tras bombardeos, muchos con drones, contra casas y edificios del campo de refugiados de Nuseirat, según relatan fuentes médicas. En uno de ellos, Israel destruyó la casa de la familia Abu Dalal matando a 20 personas, de las que 15 fueron trasladadas a la morgue y otras cinco continúan atrapadas entre los escombros.

El portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, dijo a AFP que la situación en Gaza es «catastrófica y aterradora».

El Ejército de Israel anunció este miércoles que «tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas» vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, después de una noche de bombardeos en la que han muerto más de noventa personas, según fuentes palestinas.

«De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás», señala el comunicado.

«Como parte de los ataques, las FDI [las Fuerzas de Defensa de Israel, nombre oficial del Ejército] y el Shin Bet [servicio de inteligencia interior] golpearon a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza», agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ya aseguró el domingo tras los primeros posibles incumplimientos que el alto el fuego seguía vigente en Gaza, no ve tampoco estos bombardeos como una violación del acuerdo. «Acabo de enterarme, mataron a un soldado israelí y los israelíes respondieron, y deberían responder cuando eso ocurre», dijo el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Corea del Sur desde Japón. Trump añadió que «nada va a poner en peligro el alto el fuego», y afirmó que Hamás «es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio» y «si se porta bien serán felices, y si no se portan bien serán eliminados». (Información DW).