Avanzan obras de malla vial en Chapinero: más de $7.400 millones impulsan la modernización de vías y andenes

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

La Alcaldía Local de Chapinero reporta un avance general del 50,98 % en las obras de mejoramiento de la malla vial y el espacio público que se ejecutan en diferentes sectores de la localidad, bajo un contrato que representa una inversión de $7.425 millones. Este proyecto busca optimizar la movilidad, modernizar las redes de servicios y fortalecer la seguridad peatonal para miles de residentes y transeúntes.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en varios frentes. En el sector de Quinta Camacho, en la calle 70, entre carreras 9 y 10A, el avance alcanza el 40%. En total, serán 635 metros cuadrados de espacio público y 155 metros lineales de vía los que se transformarán en esta intervención.

De igual forma, en el sector de Nueva Granada, en la transversal 1 este con calle 68, el avance llega al 27,41 %. A su vez, en la carrera 13A, entre calles 91 y 92, en sector de Chicó ya se completó la renovación de adoquines y en los próximos días se intervendrá la carpeta asfáltica, consolidando la recuperación integral de esta importante zona de movilidad local.

El contrato de estos frentes de obra contempla la actualización de redes y conexiones de alcantarillado, la construcción de nuevos pozos pluviales y sanitarios, el cambio de la estructura de la vía y la renovación de andenes con materiales más durables y seguros. Estas acciones buscan no solo mejorar las condiciones de desplazamiento vehicular y peatonal, sino también prevenir inundaciones y prolongar la vida útil de la infraestructura urbana.

Con una inversión total de $7.425.076.621, este proyecto hace parte de la estrategia integral de la Administración distrital para mejorar la movilidad y el espacio público en Chapinero, beneficiando directamente a miles de ciudadanos que diariamente circulan por estos corredores.

La finalización de las obras está proyectada para finales de diciembre, cumpliendo con los plazos establecidos y priorizando la calidad, seguridad y durabilidad de cada intervención. Desde la Alcaldía Local de Chapinero se invita a la ciudadanía a estar atenta a los avances de la obra y a seguir las recomendaciones de movilidad durante su ejecución, con el compromiso de entregar en el menor tiempo posible vías renovadas y un espacio público de calidad.