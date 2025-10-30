Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves octubre 30, 2025 -Dólar TRM $ 3,870.42 (vigente 31 de octubre) -Euro $ 4,492.80 -Bitcoin US$ 107.278,60 Tasa de Interés -DTF: 8,63% -UVR: $ 395,61 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,00 -Petróleo Brent US$ 60,27 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAvanzan obras de malla vial en Chapinero: más de $7.400 millones impulsan la modernización de vías y andenes Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este jueves 30 de octubre de 2025 en Colombia También podría gustarte Nacional Al menos 14 adolescentes han sido recibidos por Unicef en lugares transitorios de acogida Manuel Reyes Beltran martes agosto 15, 2017 Nacional En los Llanos Orientales se ubica casi el 39% de los hallazgos con presunta incidencia fiscal por manejo de regalías Giovanni Alarcón M. lunes abril 4, 2016 Economía Lanzan Ventanilla Única de Trámites y Servicios del Mintrabajo Manuel Reyes Beltran jueves noviembre 8, 2018 Economía La clase media en Colombia aumentó 2,5 puntos porcentuales frente a 2023, afirma el Dane Ariel Cabrera miércoles septiembre 3, 2025