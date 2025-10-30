-Dólar TRM $ 3,870.42 (vigente 31 de octubre)

-Euro $ 4,492.80

-Bitcoin US$ 107.278,60

Tasa de Interés

-DTF: 8,63%

-UVR: $ 395,61

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,00

-Petróleo Brent US$ 60,27