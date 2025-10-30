El sonido independiente se toma Halloween en el espacio público del Planetario

Foto: Idartes

Este viernes 31 de octubre, a las 3:00 p. m., en el espacio público frente al Planetario de Bogotá vivirás un punto de resonancia para la cultura del sistema de sonido. En el marco de Sonar en ‘CK:\WEB’ (en vivo): Encuentros Espectrales’, la franja de presentaciones en vivo del programa ‘CK:\WEB’ de la Línea de Arte, Ciencia y Tecnología de Idartes, los asistentes presenciarán un intercambio sonoro entre SxMxS y La Comadre, dos sistemas de sonido que reivindican la calle como territorio para el arte, el goce y la autonomía creativa. Este encuentro busca amplificar las múltiples voces que habitan la ciudad y abrir un espacio de experimentación sonora y colectiva.

La curaduría del evento está a cargo del colectivo Microchipcha, pionero en la gestión cultural independiente y en la creación de acciones artísticas en el espacio público. Desde sus inicios, el colectivo ha trabajado con comunidades y artistas locales en procesos de autogestión y participación ciudadana. Participó en la organización del festival Bogotrax y ha liderado diversos proyectos con comunidades étnicas. Sonar en ‘CK:\WEB’ (en vivo): Encuentros Espectrales’, tendrá el acompañamiento además de Radio Tinasucá, que realizará una transmisión en vivo del evento como una extensión de la experiencia sonora.

El encuentro entre SxMxS y La Comadre propone un ejercicio de escucha activa y colaboración. A partir de la unión de sus sistemas artesanales, ambos colectivos transformarán el espacio público en una dimensión sonora que conecta una apuesta musical con un mensaje político. En la calle, el sonido dejará de ser solo una experiencia auditiva para convertirse en una manera de habitar la ciudad, de trazar vínculos y de afirmar la autonomía de las prácticas independientes.