Rusia responderá de manera simétrica a ensayos nucleares de EE.UU.

–El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentando la orden del presidente de EE.UU., Donald Trump, de iniciar pruebas con armas nucleares, recordó este jueves que hay una moratoria sobre los ensayos con armas nucleares que sigue vigente.

Peskov advirtió que las pruebas del novedoso misil ruso Burevéstnik no son ensayos de armas nucleares.

«El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas con armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si de alguna manera se refiere a las pruebas del Burevéstnik, estas no son pruebas nucleares en absoluto», indicó.

El portavoz precisó que «todos los países están desarrollando sus sistemas de defensa» y añadió: «EE.UU. es un país soberano y tiene derecho a tomar decisiones soberanas. Pero quiero recordar la declaración de [presidente de Rusia, Vladímir] Putin, que ha repetido en numerosas ocasiones, de que si alguien se aparta de la moratoria, Rusia actuará de acuerdo con la situación».

Este 30 de octubre, Trump instruyó a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a iniciar «de inmediato» las pruebas de armas nucleares, argumentando que la medida se justifica «debido a los programas de pruebas de otros países».

«Por su tremendo poder destructivo, odiaba hacerlo, ¡pero no tenía otra opción!», aseguró, al sostener que EE.UU. tiene más armas nucleares que cualquier otro país.

La orden del mandatario estadounidense viene después de que Rusia anunciara una serie de pruebas de sus armas innovadoras de propulsión nuclear, como Burevéstnik y Poseidón.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió su orden de reactivar las pruebas atómicas, argumentando que su país tiene «más armas nucleares que nadie», pero no realiza ningún tipo de ensayos.

«Parece que todos están haciendo pruebas nucleares. Nosotros tenemos más armas nucleares que nadie y no hacemos pruebas. Las detuvimos hace muchos años, pero cuando otros hacen pruebas, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos», declaró el mandatario a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump hizo estos comentarios luego de que le preguntaran si China había influido en su decisión de activar los ensayos atómicos, y precisó que «tiene que ver con otros», pero sin nombrar a ningún país.

El mandatario, que se encuentra de regreso de su gira por Asia, indicó que próximamente anunciará dónde y cuándo realizará Washington esas pruebas. «Creo que lo tenemos bastante bien controlado», dijo, negando que la reanudación de tal práctica apunte a un ambiente arriesgado, y añadió que le «gustaría ver una desnuclearización».

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron después que el presidente ruso, Vladímir Putin, expusiera la jornada anterior los más recientes desarrollos de Rusia en el ámbito de las armas de largo alcance.

Al hablar sobre el novedoso misil de crucero de alcance ilimitado Burevéstnik, Putin señaló que su reactor nuclear es 1.000 veces más pequeño que el de un submarino, pero dispone de una potencia comparable. «Lo más importante es que, mientras que un reactor convencional tarda horas, días o semanas en ponerse en marcha, este reactor nuclear se pone en marcha en cuestión de minutos o segundos», explicó.

El mandatario agregó que las tecnologías nucleares usadas en el misil se usarán en el futuro en otros ámbitos, como el programa lunar y para solucionar «problemas de suministro energético en el Ártico». Al mismo tiempo, Putin destacó la importancia del misil intercontinental Sarmat, haciendo hincapié en que «no existe otro misil como el Sarmat en el mundo». «Y todavía no tenemos uno en servicio. Pero pronto lo estará», aseguró.

Por otro lado, el presidente ruso elogió el aparato submarino Poseidón, indicando que su potencia es «muy superior» a la del misil balístico intercontinental Sarmat. «En cuanto a las velocidades y las profundidades de movimiento de este vehículo no tripulado, no existe nada similar en el mundo, y es poco probable que aparezca en un futuro cercano. Y no existen formas de interceptarlo», concluyó. (Información RT).