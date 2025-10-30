Petro reporta incautación de 2,8 toneladas de cocaína en lancha rápida en el Pacífico «sin un solo muerto»

–A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro, informó este jueves que la Armada de Colombia logró incautar 2,8 toneladas de cocaína que eran transportadas en una lancha rápida en el Pacífico central, haciendo énfasis en que el hecho se produjo «sin un solo muerto», en nueva y clara crítica a los bombardeos de EE.UU en los que se han destruido ya 14 supuestas «narcolanchas» y un «narcosubmarino» en aguas del Caribe y del Pacífico, con un saldo extraoficial de 61 víctimas mortales.

El mandatario colombiano afirma que con las interceptaciones de embarcaciones «demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas».

Además el primer mandatario notificó tácitamente que Colombia no participará en acciones militares internacional contra el narcotráfico en las que se «usen misiles y fuerza desproporcionada».

«Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada», precisó, concretamente.

La operación de «interdicción marítima», que concluyó con el decomiso de las 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico, se cumplió, según el reporte de la Armada Nacional que adjunta el jefe del Estado a su trino, con el apoyo de la «JIATFS», que es la sigla en inglés de la «Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional del Sur de los Estados Unidos», una organización que se dedica a operaciones contra el narcotráfico ilícito.

El informe de la Armada Nacional sobre esta acción es el siguiente:

«En desarrollo del Plan de Campaña Estratégico Conjunto “Ayacucho Plus”, durante el desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima, MPA JIATFS detecta 01 contacto de superficie lancha rápida, se realiza procedimiento de Interdicción Marítima con la URR BP-448.

Al momento:

-03 tripulantes (01 Colombiano, 02 ecuatorianos)

-01 embarcación con 03 motores fuera de borda

-94 costales que por sus características se asemejan a sustancias ilícitas

Finalmente se realiza maniobra de embarque de la GO-FAST a bordo de la 5KOE y recolección del material sospechoso.

ACCIONES SUBSIGUIENTES:

– Se le ordena a las unidad 5KOE asegurar el personal, material y a la URR BP-448 iniciar tránsito hacia EGBUN con personal y material incautado.

– Siendo las 292020R OCT/25 ingresa a las instalaciones de la EGBUN personal de SIJIN, con el fin de atender los actos urgentes, se procede realizar conteo de material ilícito, identificando así un total de 2.796 paquetes rectangulares.

– Siendo las 292040R OCT25 personal de la SIJIN realiza prueba PIHP, obteniendo resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína, posterior se procede realizar peso de la sustancias, obteniendo los siguientes resultados así:

*Clorhidrato de Cocaína*

– Total paquetes rectangulares: *2.796 UND*

– Peso Bruto: *3.254 Kg*

– Peso Neto: *2.782 Kg*

No. SPOA: 1100160991144202500957

Personal queda a disposición de SIJIN, material queda a disposición de SIJIN en custodia temporal de la EGBUN. 2025, NAVEGANDO AL CORAZON DE LOS COLOMBIANOS.