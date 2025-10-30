Procuraduría indaga posibles irregularidades en traspasos de vehículos en la Secretaría de Movilidad de Bogotá

–La Procuraduría General de la Nación anunció este jueves que inició una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, por un eventual entramado de corrupción en cesiones y traspasos de vehículos registrados entre las vigencias 2022 y 2025.

El Ministerio Público indicó que busca establecer si al interior de la entidad se realizaron traspasos vehiculares sin el consentimiento de sus propietarios o si los automotores fueron transferidos a terceros desconocidos, en aparente vulneración de los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción busca verificar el tipo de controles que implementaron las autoridades competentes para prevenir o detectar este tipo de maniobras irregulares.

Como parte de la actuación, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas y requerimientos de información a las entidades involucradas, con el fin de esclarecer los hechos objeto de investigación y determinar las responsabilidades a que haya lugar.