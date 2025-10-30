Un soldado muerto y cinco heridos deja ataque de las disidencias de las Farc en El Patía, Cauca

–En la madrugada de este jueves tropas del Batallón de Infantería N.° 7 del Ejército fueron víctimas de una acción terrorista en la vía de acceso al casco urbano del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca, en la que murió un soldado profesional y cinco más resultaron heridos.

La acción criminal, que fue atribuida la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, se registró cuando las tropas realizaban un movimiento táctico motorizado en la ruta Popayán – El Estrecho. Al paso de los uniformados fue detonado un artefacto explosivo improvisado instalado a un costado de la vía, causando la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y resultaron cinco soldados más heridos.

El comando de la Tercera Brigada del Ejército indicó que de manera inmediata se activó el plan de reacción y evacuación aérea de los heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Paralelamente, se estableció un cordón de seguridad en el área y se coordinó con las autoridades locales y la Policía Nacional para garantizar la protección de la comunidad y el desarrollo de los actos urgentes.

«Este cobarde ataque dirigido contra las tropas que cumplen su misión constitucional de proteger a los colombianos, constituye una velación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, al emplear métodos indiscriminados que ponen en riesgo la vida de la población civil», añadió.

Igualmente señaló que «el Ejército Nacional rechaza enérgicamente este acto terrorista y expresa sus más sinceras condolencias a la familia del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán. La institución reafirma su compromiso de continuar las operaciones militares en el departamento del Cauca para llevar ante la justicia a los responsables de este crimen y garantizar la seguridad en la región».

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez también condenó «el cobarde ataque de las disidencias Farc ‘Carlos Patiño’ en el municipio de El Patía, Cauca, que cobró la vida del soldado profesional Johan Fernando Cuéllar Gaitán y dejó cinco de nuestros hombres heridos» y advirtió que fue «un acto terrorista que constituye una grave violación a los DD.HH y al DIH».