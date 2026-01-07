Maduro supo que las tropas de EE.UU. iban a intervenir solo 3 minutos antes de su llegada: Jefe del Pengatono

–El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, no sabían que los militares estadounidenses iban a intervenir «hasta 3 minutos antes» de que lo hicieran.

Al comentar la captura del mandatario venezolano, el secretario indicó que, el pasado sábado, Maduro «tuvo la oportunidad de conocer a unos estadounidenses estupendos que llevaban gafas de visión nocturna», recoge la CNN. «No supo que iban a intervenir hasta 3 minutos antes de que llegaran», señaló en un discurso ante marinos en Newport News, Virginia. «De hecho, su esposa dijo: ‘Creo que oigo aviones afuera'», añadió.

Al mismo tiempo, Hegseth indicó en un evento separado que la operación secreta del Ejército estadounidense en Venezuela incluyó a casi 200 efectivos sobre el terreno en Caracas.

El jefe del Pentágono aseguró previamente que ningún miembro del equipo militar estadounidense falleció durante el operativo, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

NBC, citando como fuente a un funcionario del Pengágono, afirmó que solo 7 efectivos estadounidenses resultaron heridos durante la acción.

Dos de los militares aún se están recuperando de las heridas, mientras que los otros cinco han vuelto al servicio, señaló la fuente. Añadió que uno de los soldados sufrió múltiples impactos de bala en las piernas, que se consideraron bastante graves. Asimismo, afirmó que los heridos «están recibiendo una excelente atención médica y se encuentran en vías de recuperación».

De otro lado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó que en el operativo participaron alrededor de 200 efectivos de EE.UU., que «fueron al centro de Caracas» y «capturaron a un individuo acusado que era buscado por la Justicia estadounidense». Además, indicó que ningún miembro del equipo falleció, aunque no aclaró si la cifra se refería únicamente a los hombres que pisaron suelo venezolano o si también incluía a otros que hayan prestado apoyo a la operación.

Los ataques de EE.UU. contra blancos civiles y militares en Caracas y los estados Aragua, Miranda y La Guaira, dejaron un número todavía no precisado de bajas entre los venezolanos. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, se refirió a «decenas de bajas inocentes, civiles y militares», mientras que medios internacionales como The New York Times cifran esa cantidad en unas 80 personas.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó el fallecimiento de 32 de sus compatriotas en Caracas, que supuestamente perecieron en combate contra tropas estadounidenses mientras defendían a Maduro y a su esposa.

Al respecto, la oficina presidencial difundió este martes los nombres de los 32 soldados cubanos que murieron el 3 de enero tras los ataques de EE.UU. contra Venezuela, en «un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado», según el diario Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

«Perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia», apuntó.

Entre los fallecidos figuran el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años; el mayor Rodney Izquierdo Valdés, de 51; el capitán Yoel Pérez Tabares, de 48; el teniente coronel Orlando Osoria López, de 49; y el suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, de 42.

Se trata de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias e integrantes del Ministerio del Interior que «cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano», estableció.

??| Con profundo dolor #Cuba conoce los rostros y nombres de los 32 valerosos combatientes, que tras férrea resistencia, murieron en vil acto de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra #Venezuela por parte de Estados Unidos.#HonorYGloria ?| https://t.co/vX3TSczJPj pic.twitter.com/2mRq3zHcyL — Presidencia Cuba ?? (@PresidenciaCuba) January 6, 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó 7 días de duelo en honor a las víctimas. (Información RT).