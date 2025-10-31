La alcaldía de Chía implementó un descuento del 90% en intereses de mora para impuestos anteriores al 2025

En el municipio se encuentra vigente un 90% de descuento en los intereses para quienes se pongan completamente al día en el pago de los impuestos Predial, Industria y Comercio, y Publicidad Exterior Visual, de vigencias anteriores, al año 2025 y estará vigente hasta el próximo 31 de octubre.

Así quedó establecido en el Acuerdo Municipal 234 que permite a la Secretaría de Hacienda introducir esta modificación en el estatuto tributario, para disminuir el impacto en los contribuyentes morosos y fortalecer el recaudo municipal.

Este importante beneficio, se da gracias al interés de la administración del alcalde Leonardo Donoso, quien proyectó y sancionó el acuerdo para lograr alivios tributarios tangibles para la población, con una disminución significativa en los porcentajes de intereses y sanciones, buscando impactar de forma positiva en el bolsillo de los contribuyentes.

Una importante decisión financiera con lo que se aspira a reforzar el presupuesto municipal y lograr un impacto fiscal positivo sobre las finanzas de Chía, para la continuidad de la ejecución por del Plan de Desarrollo de la Administración Donoso.

Esta y otras estrategias han sido catalogadas como exitosas por la reconocida calificadora de riesgo Fitch Ratings la cual otorgó en el mes de agosto un puntaje AAA al municipio por su aplicado ejercicio de hacienda pública.

Por: Carlos Martinez