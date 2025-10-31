Cortes de luz este sábado 1 de noviembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 1 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 11 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Quiba Bajo. Vereda Quiba – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 39 a carrera 42 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zipa. De la calle 40 Sur a calle 42 Sur entre carrera 16 Este a carrera 18 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Atenas. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Los Libertadores. De la carrera 12 Este a carrera 15 Este entre calle 54 Sur a calle 57 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la calle 31 a calle 33 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.