    Resultados de las loterías y chances de este viernes 31 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 31 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:


    MiLoto 02 04 11 28 37

    Medellín 1279 – Serie 260 – La 5ta 0
    Santander 6728 – Serie 017 – La 5ta 7
    Risaralda 4963 – Serie 151 – La 5ta 1

    Dorado
    Mañana 0900 – La 5ta 4 – Tarde 8339 – La 5ta 7

    Culona
    Día 4096 – Noche 9033

    Astro Sol
    7768 – Signo Escorpión

    Astro Luna
    9005 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    5642 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 9515 – La 5ta 3 – Noche 3518

    Chontico
    Día 1258 – La 5ta 5 – Noche 5983 – La 5ta 3

    Cafeterito
    Tarde 8376 – La 5ta 6 – Noche 7173 – La 5ta 0

    Sinuano
    Día 0973 – La 5ta 8 – Noche 5208 – La 5ta 1

    Cash Three
    Día 211 – Noche 098

    Play Four
    Día 8696 – Noche 8726

    Samán
    Día 6849

    Caribeña
    Día 6528 – La 5ta 9 – Noche 0765 – La 5ta 7

    Motilón
    Tarde 4981 – La 5ta 2 – Noche 6260 – La 5ta 8

    Fantástica
    Día 0276 – La 5ta 5 – Noche 1833 – La 5ta 0

    Antioqueñita
    Día 7876 – La 5ta 0 – Tarde 9324 – La 5ta 1

    Win 4
    4629

    Evening
    7022

    Ariel Cabrera
