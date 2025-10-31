Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla: alcalde Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Frente a las medidas que anunció el Distrito para el fin de semana de Halloween que implican una restricción temporal y limitada a la circulación de motos, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que obedecen a recuperar el orden y la seguridad en la ciudad: “quiero pedir el apoyo de toda la ciudad. Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá debe ser un propósito de todos los habitantes de nuestra ciudad”.

El mandatario de los bogotanos fue enfático en afirmar que la sana convivencia de la ciudad depende de que se cumpla la ley, las normas cívicas y el respeto por los derechos de los demás. “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, sostuvo.

El alcalde Galán, indicó con vehemencia que el fin de semana de Halloween, en los últimos cuatro años, se ha convertido en una fecha de miedo, temor y caos, y que las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la Ley de Convivencia, así como de las normas de tránsito.

Además, dijo que en los últimos 45 días se ha identificado un aumento en las convocatorias a rodar, desde agrupaciones que promueven los piques y el incumplimiento expreso de la ley: “muchas de ellas con lenguaje intimidante y provocador”.

También señaló que el último fin de semana de octubre es uno de los más concurridos de todo el año en la capital del país: “no solamente es Halloween, sino que tenemos más de 40 eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira, lo que representa importantes retos en materia de movilidad y seguridad”.

Insistió que desde su administración son conscientes de que las restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos, y resaltó que hay muchas personas que se movilizan en moto respetando la ley: “es a ellos, así como a todos los bogotanos que quiero pedirles que nos apoyen. Todos queremos una Bogotá ordenada y recuperar el orden exige tomar medidas difíciles como estas”.

Finalmente, reiteró que son una serie de medidas temporales y limitadas que finalizarán el lunes 3 de noviembre a las 11:59 p. m., y que buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y reducir al máximo los riesgos conductas violentas durante el fin de semana.