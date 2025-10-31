La Filarmónica de Mujeres de Bogotá se suma a la noche de Shakira en la capital

Crédito: Kike Barona

En el marco de la gira actual de Shakira, el próximo sábado 1 de noviembre, la reconocida artista ha invitado a la recién creada Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá para acompañarla en el escenario. Durante el concierto, la orquesta interpretará junto a ella la canción ‘La Pared’, en un arreglo especial para esta ocasión.

La Filarmónica de Mujeres es una iniciativa de la Filarmónica de Bogotá, concebida para visibilizar el talento femenino en la música sinfónica y ofrecer una plataforma a las mujeres instrumentistas de la ciudad.

El director general de la Filarmónica de Bogotá, David García, expresó: “Es un orgullo que Shakira haya escogido a la Filarmónica de Mujeres de la Filarmónica de Bogotá para acompañarla interpretando la canción ‘La Pared’ en el concierto que tendrá lugar este sábado 1 de noviembre en la ciudad.”

Para Bogotá, esta presentación ratifica la profunda conexión que existe entre la vida cultural de la capital y el mundo, demostrando una vez más que la ciudad es un epicentro cultural que se proyecta cada vez más como un escenario para grandes eventos.