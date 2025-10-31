Celebre Halloween con las actividades gratuitas de BibloRed

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa las bibliotecas son espacios vivos que fortalecen la cultura, la lectura y el encuentro de las comunidades.

La última semana de octubre de 2025 tiene una amplia propuesta cultural por parte de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) la cual trae una gran oferta para el desarrollo del Día Dulce con actividades para niños y jóvenes, además de otras propuestas como talleres de graffiti, crianza, dibujo, escritura creativa, alfabetización y los habituales clubes de lectura. ¡Conoce la programación y asiste gratis!

En los espacios de lectura de las Bibliotecas Públicas de Bogotá continúan con el compromiso de acercar a la ciudadanía hacia las experiencias de lectura, escritura y oralidad gracias a las actividades culturales que se desarrollan para todo tipo de público en las diferentes localidades de Bogotá.

Actividades destacadas gratis en BibloRed del 28 octubre al 2 de noviembre

Taller de grafiti

Biblioteca Público Escolar La Marichuela

Martes 28 de octubre, 4:00 p. m.

La Mesa Local de Grafiti convoca a la formación y comprensión de esta práctica. Allí se conocerá su historia, mayores representantes a nivel local, nacional e internacional. Se realizarán ejercicios prácticos.

Taller de crianza responsable

Biblioteca Público Escolar Pasquilla

Miércoles 29 de octubre, 2:00 p. m.

Ven y conversemos un poco sobre los mitos y realidades sobre las pautas de crianza.

Taller de dibujo y entintado de flores y frutos

Biblioteca Pública Usaquén Servitá

Miércoles 29 de octubre, 3:00 p. m.

Sumérgete en el arte del dibujo y el entintado de flores y frutos en este hermoso taller dirigido por Martín Osorio.

Un espacio para crear, aprender y disfrutar de la naturaleza a través de la tinta.

Taller de escrituras creativas: Almanaque Bristal, un embrujo diverso y callejero

Sala de lectura Casa LGBTI Centro

Jueves 30 de octubre, 3:00 p. m.

En este ciclo de talleres de escrituras creativas para la elaboración del almanaque Bristol estaremos reflexionando acerca de nuestras vidas, nuestras luchas, resistencias, deseos y sueños que servirán como punto de partida para construir nuestros propios relatos. Anímate y participa.

Alfabetización: Abecedario para el mal de altura

Biblioteca Pública El Mirador

Jueves 30 de octubre, 3:00 p. m.

Un espacio pensado para acompañar a las y los adultos mayores en su proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, partiendo del reconocimiento de sus trayectorias de vida, su memoria y su voz.

Celebración Día Dulce

Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe

Viernes 31 de octubre, 10:00 a. m.

Les invitamos a disfrutar de una jornada especial llena de arte, lectura y juego, pensada para compartir en comunidad y celebrar un 31 de octubre diferente, creativo y lleno de alegría. Un espacio para encontrarnos, disfrazarnos, imaginar y vivir juntos la magia de un día verdaderamente dulce.

Celebración: Día Dulce – Personajes fantásticos de la infancia

Biblioteca Pública Lago Timiza

Viernes 31 de octubre, 2:00 p. m.

¡Ven a disfrutar de una celebración llena de alegría y sorpresas!

Compartiremos momentos entre risas, creatividad y movimiento, mientras damos vida a aquellos personajes fantásticos que hicieron mágica nuestra infancia.

Taller de ajedrez: ¡Pon tu mente en juego!

Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río

Sábado 1 de noviembre, 10:00 a. m.

Disfruta en familia del apasionante mundo del ajedrez en la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río. Un espacio para aprender, compartir y fortalecer habilidades de estrategia y concentración.

Presentación: Danzando la integración; desde el corazón del folclor

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Sábado 1 de noviembre, 11:00 a. m.

En el marco de la reapertura de la sala multijuegos y audiovisuales, se llevará a cabo una presentación musical y dancística de folclor, que celebra la hermandad entre Venezuela y Colombia.

Concierto de Joropo

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Domingo 2 de noviembre, 11:00 a. m.

¡Celebremos juntos 35 años de Joropo! Ven y disfruta de la música, el baile y la tradición llanera que nos une. Una experiencia cultural para toda la familia que no te puedes perder.