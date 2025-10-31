Recomendaciones para la seguridad y convivencia durante la celebración del Halloween

Foto: Secretaría de Seguridad

Las autoridades dieron a conocer varias recomendaciones para que tengan en cuenta y no dañen la seguridad y la convivencia de la ciudad durante la celebración del Halloween.

De igual forma, se han organizado planes de prevención para esta tradicional festividad, por lo cual reforzarán su presencia en los sitios de mayor afluencia.

En sitios de mucha aglomeración como centros comerciales, preferiblemente hay que mantener a los niños cogidos de la mano y asegurarse de no perderlos de vista, pues un niño disfrazado puede confundirse fácilmente con otros.

Es importante que los padres de familia tengan en cuenta las siguientes recomendaciones para que disfruten de esta celebración sin contratiempos:

Cuando se encuentre en lugares públicos y con alta afluencia de personas, como centros comerciales, parques, vías públicas, entre otros, evite dejar solos a los niños, niñas y adolescentes. Asegúrese de elaborar una tarjeta o carnet de identificación para sus hijos que contenga datos importantes como nombre del niño, dirección y teléfono de sus padres o cuidadores, así en caso de extravío, la Policía Nacional podrá ubicarlos. Si salen a realizar recorridos con sus hijos, llévelos de la mano, especialmente en cruces vehiculares y lugares de alta afluencia de público. No deje a los niños mayores al cuidado de los más pequeños. Verifique que los niños, niñas y adolescentes no reciban dulces o alimentos que hayan sido manipulados o alterados.

Recomendaciones para los adultos:

No busquen riñas por ningún motivo.

Consumir alcohol con moderación.

Planear con tiempo los viajes y trayectos.

Si toman alcohol, no manejen.

No consumir sustancias psicoactivas.

Recuerda denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.