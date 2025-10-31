Mintransporte impone medidas especiales para garantizar movilidad en vía al Llano por Torneo Internacional del Joropo

–Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada durante el desplazamiento masivo de viajeros hacia Villavicencio por el Torneo Internacional del Joropo, el Ministerio de Transporte, junto con la Gobernación del Meta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y demás autoridades competentes, definió medidas especiales para el corredor Bogotá – Villavicencio.

(4:35 a.m.) Variante K18+300 con movilidad tipo semáforo con paso Btá/Vcio con fila en el K7+000 y Vcio/Btá fila en espera en el K37+000. Cierre carril derecho K35+500-K41+520, rehabilitado el tráfico a un carril por el túnel de Quebradablanca. Paso a un carril k69+350. pic.twitter.com/vIKJhog1Um — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 31, 2025

Durante el Puesto de Mando Unificado se evaluó el comportamiento del tránsito con la implementación del semáforo dinámico en el kilómetro 18, medida que se mantiene debido a su efectividad en la mejora de tiempos de paso y la priorización del sentido con mayor flujo vehicular.

Día Horario de restricción Prioridad de circulación

Viernes 3:00 p.m. – 10:00 p.m. Bogotá ? Villavicencio

Sábado 6:00 a.m. – 3:00 p.m. Bogotá ? Villavicencio

Lunes festivo (retorno) 10:00 a.m. – 11:00 p.m. Villavicencio ? Bogotá

Restricción horaria para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas

Los vehículos de hasta 3.4 toneladas pueden circular sin restricción.

Los vehículos mayores a 3.4 toneladas deben acogerse a los horarios establecidos.

Señor usuario tenga en cuenta que a partir de este 31 de octubre de 2025 se habilita el tránsito por el túnel de Quebradablanca. Respete las normas, conserve la distancia de seguridad (50 metros) y evite siniestros viales. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad! pic.twitter.com/7L1DwtBXAJ — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 31, 2025

Medida adicional para facilitar el retorno

El lunes festivo no se aplicará pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano, con el propósito de agilizar el retorno de los asistentes al Torneo.

Por su parte la ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que “la vía al Llano continúa en operación y con estas medidas buscamos que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Mantenemos el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y priorizamos los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana. Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía y asegurar la conectividad de la región.”

Mintransporte recomienda a los viajeros:

-Planificar horarios de viaje y consultar el estado del corredor.

-Respetar las indicaciones de las autoridades y del personal en vía.

-Verificar el estado técnico del vehículo antes de salir a carretera.

En el resto de la red vial nacional este puente festivo y en los demás que restan del año, el Ministerio del Transporte, determinó restricciones para el transporte de carga, así:

RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARGA CON PESO IGUAL O SUPERIOR A 3.4 TONELADAS (3.400 KILOGRAMOS) PARA LOS PUENTES FESTIVOS: “DÍA DE TODOS LOS SANTOS”, DEL VIERNES 31 DE OCTUBRE AL LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025; “DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA” DEL VIERNES 14 AL LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2025; “DÍA DE INMACULADA CONCEPCIÓN, DEL VIERNES 05 AL LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025; TEMPORADA VACACIONAL DE “NAVIDAD” DEL MIÉRCOLES 24 AL JUEVES 25 DICIEMBRE DE 2025; “AÑO NUEVO”, DEL MIÉRCOLES 31 DICIEMBRE DE 2025 AL JUEVES 01 ENERO DE 2026 Y PUENTE FESTIVO “DÍA DE LOS REYES MAGOS” DEL VIERNES 09 AL LUNES 12 DE ENERO DE 2026, EN LA RED VIAL NACIONAL.

Los días, horarios y vías de restricción para los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas (3.400 kilogramos) son los siguientes:

PUENTE FESTIVO “DÍA DE TODOS LOS SANTOS”

VIERNES 31 octubre 2025

15:00 a 22:00 horas

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido éxodo) desde las salidas de la ciudad de Bogotá.

Además, aplica en ambos sentidos en las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”.

SABADO

01 noviembre 2025

06:00 a 15:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

Aplica para ambos sentidos en la vía Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), desde las 12:00 a 19:00 horas.

DOMINGO

02 noviembre 2025

15:00 a 23:00 horas

Aplica únicamente en la vía sentido “Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha – Bogotá”.

LUNES (FESTIVO)

03 noviembre 2025

10:00 a 23:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 08:00 hasta las 01:00 horas del martes 04-11-2025.

PUENTE FESTIVO “DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE CARTAGENA”

VIERNES

14 noviembre 2025

15:00 a 22:00 horas

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido éxodo) desde las salidas de la ciudad de Bogotá.

Además, aplica en ambos sentidos en las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”.

SABADO

15 noviembre 2025

06:00 a 15:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

Aplica para ambos sentidos en la vía Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), desde las 12:00 a 19:00 horas.

DOMINGO

16 noviembre 2025

15:00 a 23:00 horas

Aplica únicamente en la vía sentido “Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha – Bogotá”.

LUNES (FESTIVO)

17 noviembre 2025

10:00 a 23:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 08:00 hasta las 01:00 horas del martes 18-11-2025.

PUENTE FESTIVO “DÍA DE INMACULADA CONCEPCIÓN”

VIERNES

05 diciembre 2025

15:00 a 22:00 horas

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido éxodo) desde las salidas de la ciudad de Bogotá.

Además, aplica para en ambos sentidos en las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”.

SABADO

06 diciembre 2025

06:00 a 15:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

Aplica para ambos sentidos en la vía Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), desde las 12:00 a 19:00 horas.

Aplica para ambos sentidos en la vía Bogotá – Tunja desde las 12:00 a 23:00 horas.

DOMINGO

07 diciembre 2025

15:00 a 23:00 horas

Aplica únicamente en las vías sentido “Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha – Bogotá”, y para ambos sentidos en la vía Bogotá – Tunja.

LUNES (FESTIVO)

08 diciembre 2025

10:00 a 23:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 08:00 hasta las 01:00 horas del martes 09-12-2025.

PUENTE FESTIVO “NAVIDAD”

MARTES

23 diciembre 2025

NO APLICA

MIÉRCOLES

24 diciembre 2025

10:00 a 23:00

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido éxodo) desde las salidas de la ciudad de Bogotá.

Además, aplica para ambos sentidos en las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”.

JUEVES (FESTIVO)

25 diciembre 2025

10:00 a 21:00

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 10:00 hasta las 01:00 horas del viernes 26-12-2025.

VIERNES

26 diciembre 2025

NO APLICA

SÁBADO

27 diciembre 2025

NO APLICA

DOMINGO

28 diciembre 2025

NO APLICA

PUENTE FESTIVO “AÑO NUEVO”

MARTES

30 diciembre 2025

NO APLICA

MIÉRCOLES

31 diciembre 2025

08:00 a 23:00

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido éxodo) desde las salidas de la ciudad de Bogotá.

Además, aplica en ambos sentidos en las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”.

JUEVES (FESTIVO)

01 enero 2026

10:00 a 21:00

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 10:00 hasta las 01:00 horas del viernes 02-01-2026.

VIERNES

02 enero 2026

NO APLICA

SÁBADO

03 enero 2026

08:00 a 17:00

Aplica únicamente en la vía “Rumichaca – Popayán – Mojarras – Pasto”.

DOMINGO

04 enero 2026

10:00 a 23:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos).

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 08:00 hasta las 01:00 horas del martes 05-01-2026.

LUNES

05 enero 2026

NO APLICA

MARTES

06 enero 2026

NO APLICA

PUENTE FESTIVO “DÍA DE LOS REYES MAGOS”

VIERNES

09 enero 2026

15:00 a 22:00 horas

Aplica en las vías del Departamento de Cundinamarca (únicamente en sentido éxodo) desde las salidas de la ciudad de Bogotá.

Además, aplica para ambos sentidos en las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”.

SABADO

10 enero 2026

06:00 a 15:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

Aplica para ambos sentidos en la vía Medellín – Cruce Ruta 45 (Caño Alegre), desde las 12:00 a 19:00 horas.

DOMINGO

11 enero 2026

14:00 a 23:00 horas

Aplica únicamente en la vía sentido “Ibagué – Melgar – Fusagasugá – Soacha – Bogotá.

LUNES (FESTIVO)

12 enero 2026

09:00 a 23:00 horas

Aplica en todas las vías a restringir enunciadas en este documento (ambos sentidos). Excepto en la vía “Rumichaca – Pasto – Mojarras – Popayán”.

En la vía Bogotá – Villavicencio aplica total (sin excepciones) en ambos sentidos.

En las vías: “Bogotá – Fusagasugá – Melgar – Ibagué” e “Ibagué – Cajamarca – Calarcá – La Tebaida – La Paila”, aplica para ambos sentidos desde las 08:00 hasta las 01:00 horas del martes 13-01-2026.

VÍAS A RESTRINGIR:

ARMENIA – MONTENEGRO – QUIMBAYA.

BARRANQUILLA – CARTAGENA (VÍA AL MAR).

BARBOSA (ANTIOQUIA) – CISNEROS – SAN JOSÉ DEL NUS.

BOGOTÁ (DESDE LA CALLE 245) – CHÍA – CAJICÁ – UBATÉ – CHIQUINQUIRÁ – BARBOSA – SAN GIL – BUCARAMANGA.

BOGOTÁ – CHOACHÍ.

BOGOTÁ (DESDE EL PEAJE PATIOS) – LA CALERA – GUASCA – GUATAVITA – SESQUILÉ (INCLUYE YE DE SALITRE – SOPO – BRICEÑO).

BOGOTÁ (PUENTE DE GUADUA) – LA VEGA – VILLETA – GUADUAS – HONDA (INCLUYE GUADUAS – EL KORAN).

BOGOTÁ (LIMITE MUNICIPAL DE SOACHA) – FUSAGASUGÁ – MELGAR – IBAGUÉ.

BOGOTÁ (DESDE LA CALLE 245) – TOCANCIPÁ – TUNJA.

BOGOTÁ (DESDE EL SECTOR UVAL KM. 0) – VILLAVICENCIO – ACACÍAS.

BOSCONIA – ZAMBRANO – CARMEN DE BOLÍVAR – CRUZ DEL VISO – TURBACO – CARTAGENA.

BUCARAMANGA – PAMPLONA – CÚCUTA.

BUCARAMANGA – EL PLAYÓN – SAN ALBERTO.

CALI – POPAYÁN.

CARRETO – CALAMAR – SANTO TOMAS – SABANAGRANDE (ATL).

MEDELLÍN – CRUCE RUTA 45 (CAÑO ALEGRE)

IBAGUÉ – CAJAMARCA – CALARCÁ – LA PAILA.

IBAGUÉ – ALVARADO – ARMERO – MARIQUITA.

MANIZALES – MARIQUITA – HONDA.

MONTERÍA – CERETÉ – LORICA – COVEÑAS – TOLÚ – TOLUVIEJO – CRUZ DEL VISO (BOLÍVAR).

MOSQUERA (DESDE PEAJE RÍO BOGOTÁ D.C.) – FACATATIVÁ – LOS ALPES.

NEIVA – GARZÓN – PITALITO.

NEIVA – ESPINAL – GIRARDOT.

POPAYÁN – PASTO – IPIALES – RUMICHACA, INCLUYE VARIANTE DE POPAYÁN.

APLICA ÚNICAMENTE PARA LAS FIESTAS DE NEGROS Y BLANCOS.

PRIMAVERA – AMAGÁ – BOLOMBOLO – CIUDAD BOLÍVAR.

PRIMAVERA – LA PINTADA – LA FELISA – LA MANUELA.

PUERTO ARAUJO – PUERTO BOYACÁ.

PUERTA DE HIERRO – MAGANGUÉ- MOMPÓS – GUAMAL – EL BANCO – TAMALAMEQUE – EL BURRO.

SANTA MARTA – PALOMINO.

SINCELEJO – EL CARMEN DE BOLÍVAR.

SOGAMOSO – TOQUILLA.

TUNJA – BARBOSA.

TUNJA – CHIQUINQUIRÁ.

TUNJA – DUITAMA – SOGAMOSO, INCLUYE VARIANTE DE TUNJA.

VILLAVICENCIO – CUMARAL.

VILLAVICENCIO – PUERTO LÓPEZ.

YE DE CIÉNAGA – FUNDACIÓN – SAN ROQUE – AGUACHICA.

YE DE HATILLO (BARBOSA-ANTIOQUIA) – YARUMAL – CAUCASIA.

VÍAS CON EXCEPCIÓN DE RESTRICCIÓN:

BARRANQUILLA – YE DE CIÉNAGA.

BUCARAMANGA – LA LIZAMA.

CÚCUTA – YE DE ASTILLEROS – SARDINATA – OCAÑA.

GIRARDOT – NARIÑO – GUATAQUÍ – CAMBAO.

MEDELLÍN – SANTA FÉ DE ANTIOQUIA – MUTATÁ

PALMIRA – YE DE VILLA RICA.

PEREIRA – CARTAGO – LA PAILA.