Restricciones a motocicletas se mantienen en Bogotá, pese a las protestas y el caos que causaron en la ciudad

–Pese al caos causado este jueves por las protestas, el alcalde mayor Carlos F. Galán notificó que las restricciones impuestas al tránsito de motocicletas en Bogotá se mantiene durante este fin de semana, con ocasión de la fiesta de Halloween, tras considerar que son medidas indispensables para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad

«La restricción de parrillero y la de circulación de motos por 20 corredores principales de Bogotá son medidas de orden temporal, sólo por este fin de semana. Agradezco a los ciudadanos que hoy sí cumplieron las medidas. A toda la ciudad le pido su apoyo para restablecer el orden, precisó el mandatario Distrital.

El alcalde advirtió que la sana convivencia de la ciudad depende de que se cumpla la ley, las normas cívicas y el respeto por los derechos de los demás. “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, es un medio para protegerla”, sostuvo.

El alcalde Galán, indicó con vehemencia que el fin de semana de Halloween, en los últimos cuatro años, se ha convertido en una fecha de miedo, temor y caos, y que las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos, accidentes graves, homicidios y violaciones de la Ley de Convivencia, así como de las normas de tránsito.

Además, dijo que en los últimos 45 días se ha identificado un aumento en las convocatorias a rodar, desde agrupaciones que promueven los piques y el incumplimiento expreso de la ley: “muchas de ellas con lenguaje intimidante y provocador”.

También señaló que el último fin de semana de octubre es uno de los más concurridos de todo el año en la capital del país: “no solamente es Halloween, sino que tenemos más de 40 eventos en toda la ciudad, incluyendo el concierto de Shakira, lo que representa importantes retos en materia de movilidad y seguridad”.

Insistió que desde su administración son conscientes de que las restricciones afectan a un grupo determinado de ciudadanos, y resaltó que hay muchas personas que se movilizan en moto respetando la ley: “es a ellos, así como a todos los bogotanos que quiero pedirles que nos apoyen. Todos queremos una Bogotá ordenada y recuperar el orden exige tomar medidas difíciles como estas”.

Finalmente, reiteró que son una serie de medidas temporales y limitadas que finalizarán el lunes 3 de noviembre a las 11:59 p. m., y que buscan garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y reducir al máximo los riesgos conductas violentas durante el fin de semana.

Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá exige medidas difíciles. La restricción de parrillero y la de circulación de motos por 20 corredores principales de Bogotá son medidas de orden temporal, sólo por este fin de semana. Agradezco a los ciudadanos que hoy sí cumplieron… pic.twitter.com/oNxTE3XFv2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 30, 2025

Este viernes, a las 11 de la mañana, por convocatoria del Ministerio del Interior, se cumplirá una reunión con el gremio de moteros con el objetivo de buscar soluciones en el marco del respeto a la protesta social, como también, garantizar la movilidad en la ciudad.

El anuncio lo hizo el Viceministro del Diálogo Social Gabriel Rendón:

#Bogotá ?| Por instrucción del ministro del Interior, @AABenedetti, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, @GabrielRondonO, sostendrá una reunión con el gremio de los moteros a partir del día de mañana (31 de octubre) sobre las 11:00 am en las… pic.twitter.com/Ofhg3nqTMC — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 30, 2025

De acuerdo con el Decreto Distrital 528 del 2025 son dos medidas las que se aplican:

La primera, prohíbe la circulación de las motocicletas con acompañante o parrillero, que irá hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025 y la segunda, estableció restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta el mismo lunes 3 de noviembre, en estos corredores:

Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.

Se exceptúan motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, seguridad privada debidamente identificada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios que se encuentren identificados, con logos y/o distintivos pintados o adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena identificación del conductor, así como las relacionadas con el control y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Quienes incumplan esta restricción incurrirán en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Esta conducta será sancionada con un comparendo por valor de 604.100 pesos y la motocicleta podrá ser inmovilizada.