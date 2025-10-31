Procuraduría urge declarar estado de emergencia en Chocó por lluvias y crecientes de ríos; hay más de 25 mil familias afectadas

–La Procuraduría General de la Nación solicitó de manera urgente la declaratoria de un estado de alerta departamental preventivo en el Chocó, por las afectaciones que por las lluvias y crecientes de los ríos Atrato y Andagueda han sufrido más de 25 mil familias en al menos 18 municipios.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó pidió a la gobernadora, al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), del Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales (IDEAM), la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre otras autoridades, disponer el uso de recursos de emergencia parta atender los lugares más perjudicados.

El ente de control instó a que la Gobernación y la UNRGD dispongan brigadas móviles de atención humanitaria y técnica en zonas rurales, y que se establezca un canal de comunicación permanente con las alcaldías, los organismos de socorro y las asociaciones locales.

Las condiciones meteorológicas han generado crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de vías terciarias y viviendas rurales, afectando gravemente la movilidad, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos de las comunidades ribereñas y rurales.

Con la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) y el desarrollo de esta actuación preventiva se tiene como objetivo fortalecer la respuesta institucional temprana, reducir la exposición de la población de riesgo y garantizar el derecho fundamental a la vida, en el marco de la Política Nacional de Gestión de Riesgo.