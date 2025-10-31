Top siete de los mejores planes del Halloween en los centros comerciales de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Este viernes 31 de octubre de 2025 la ciudad dispondrá de diversas actividades para que las personas puedan disfrutar de esta fecha.

Conoce el top siete de los mejores planes del día dulce en los centros comerciales de Bogota?.

Los centros comerciales suelen transformarse para Halloween, con decoraciones espeluznantes, luces de colores y ambientación temática con actividades tales como: concursos de disfraces, espectáculos de magia, talleres creativos y para los más pequeños zonas de juegos temáticos y pintacaritas. Y los adultos podrán disfrutar de eventos especiales y promociones.

Plan de Halloween en centros comerciales de Bogotá

1. Avenida Chile Centro Comercial y Financiero (Calle 72 No 10-34) Tiene entre sus actividades para Halloween: Concurso de Disfraces y actividad del Párchese 2*1, una de las últimas iniciativas de entretenimiento se viene institucionalizando de jueves a sábado en un espacio tranquilo y accesible con música en vivo, pista de baile con atractivas ofertas en restaurantes y parqueadero en el Hall Gastronómico.

2. Centro Mayor (Cl. 38A Sur #34d-51) Te invita a disfrutar una tarde mágica junto a los más pequeños, para seguir endulzando emociones en sus 15 años. Prepárate para vivir una jornada especial, donde la alegría, los disfraces y la diversión se llenarán de sabor con nuestra gran entrega de dulces .

?Entrega de dulces: unidades disponibles hasta agotar existencias así que llega temprano y no te pierdas esta dulce celebración.

3. Bulevar Niza (Ak. 58 #127-59): Este 31 de octubre vive una celebración de Halloween mágica y llena de sorpresas, desde las 3:00 p. m. disfruta de un show de Thriller, un recorrido espeluznante y divertido que llenará los pasillos de música, baile y emoción. Luego, disfruta el desfile de disfraces infantiles, donde los más pequeños serán los protagonistas con dulces, premios y muchas sorpresas y recuerda, la diversión continúa el 1 de noviembre con el Concurso de Cosplay, ¡donde los mejores disfraces ganarán increíbles premios!

4. Multiplaza (Avenida Boyacá con calle 13): Este 31 de octubre, saca tu mejor disfraz, muestra tu creatividad y participa en el Concurso de Disfraces, con categorías para todas las edades.

? Premios para los tres primeros lugares en cada categoría y muchas sorpresas que te esperan.

5. Plaza de las América (Cra. 71d #6-94 Sur): Tendrá concurso de disfraces para niños de 0 a 12 años, familiar de mínimo 3 y máximo 7 integrantes, también se puede disfrazar a la mascota perro/gato y cosplay para mayores de 18 años. Además tendrá karaoke a partir de las 4:00 p. m.

6. Hayuelos (Cl. 20 #82 – 52): Los locales se preparan para el recorrido de dulces y los restaurantes tendrán ofertas especiales para los asistentes.

7. Parque La Colina (Cra. 58d #146-51): El centro comercial ofrecerá estaciones de maquillaje temáticas para héroes o princesas, a las cuales se podrá acceder presentando cualquier factura de compra. De esta manera, los asistentes podrán completar su disfraz y sumergirse por completo en el espíritu de la temporada. Una iniciativa pensada para que toda la familia disfrute de una experiencia inolvidable.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.