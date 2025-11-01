Medidas especiales para garantizar la movilidad hacia Villavicencio durante el Torneo Internacional del Joropo

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura y ordenada durante el desplazamiento masivo de viajeros hacia Villavicencio por el Torneo Internacional del Joropo, el Ministerio de Transporte, junto con la Gobernación del Meta, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y demás autoridades competentes, definió medidas especiales para el corredor Bogotá – Villavicencio.

Durante el Puesto de Mando Unificado se evaluó el comportamiento del tránsito con la implementación del semáforo dinámico en el kilómetro 18, medida que se mantiene debido a su efectividad en la mejora de tiempos de paso y la priorización del sentido con mayor flujo vehicular.

Restricción horaria para vehículos de carga mayores a 3.4 toneladas

– Viernes 3:00 p. m. – 10:00 p. m. Bogotá – Villavicencio

– Sábado 6:00 a. m. – 3:00 p. m. Bogotá – Villavicencio

– Lunes festivo (retorno) 10:00 a. m. – 11:00 p. m. Villavicencio ? Bogotá

Los vehículos de hasta 3.4 toneladas pueden circular sin restricción.

Los vehículos mayores a 3.4 toneladas deben acogerse a los horarios establecidos.

Medida adicional para facilitar el retorno

El lunes festivo no se aplicará pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano, con el propósito de agilizar el retorno de los asistentes al Torneo.

La vía al Llano continúa en operación y con estas medidas que buscan que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Se mantiene el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y se priorizan los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana.

Recomendaciones para los viajeros