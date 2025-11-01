El Teatro Hilos Mágicos presenta la obra ‘Klatún una historia cósmica’ este fin de semana

Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El Teatro Hilos Mágicos te presenta ‘Klatún una historia cósmica’, un espectáculo infantil que combina teatro de títeres, actuación, alabares, magia y clown, que llega el sábado 1 de noviembre a las 3:00 p. m. y el domingo 2 de noviembre a las 11:00 a. m. y 3:00 p. m. ¡Entrada con costo!

La obra invita a niños y adultos a embarcarse en una travesía cósmica junto a Anuki, un pequeño explorador espacial del planeta Klatún, curioso y soñador, que una noche le pide a su padre -un viajero interplanetario- que le cuente una historia sobre otras galaxias. Así comienza el relato de su visita a un planeta azul y verde llamado Tierra, donde descubre un mundo fascinante lleno de colores, risas y seres extraordinarios: los artistas de una nave muy especial llamada “Circo”.

Un viaje teatral entre la imaginación y la ciencia ficción

Esta puesta en escena combina elementos del teatro visual y la narración poética con un lenguaje cercano y dinámico que estimula la imaginación infantil. A través de la historia, los más pequeños descubrirán valores como la curiosidad, la amistad y la maravilla ante lo desconocido, en una puesta en escena que mezcla ciencia ficción, ternura y arte.

Los efectos de luz, las animaciones de títeres y la interacción con el público convierten cada función en una experiencia inmersiva, ideal para disfrutar en familia y despertar el amor por el arte y el conocimiento.

Te recordamos la informción de estas presentaciones para que asistas con tus niños y familia:

Lugar: Teatro Hilos Mágicos, ubicado en la calle 71 #12-22.

Horarios:

Sábado 1 de noviembre, 3:00 p. m.

Domingo 2 de noviembre, 11:00 a. m. y 3:00 p. m.