    • Bogotá

    El Teatro Hilos Mágicos presenta la obra ‘Klatún una historia cósmica’ este fin de semana

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de un hombre que dialoga con Anuki un títere de gran formato Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

    El Teatro Hilos Mágicos te presenta ‘Klatún una historia cósmica’, un espectáculo infantil que combina teatro de títeres, actuación, alabares, magia y clown, que llega el sábado 1 de noviembre a las 3:00 p. m. y el domingo 2 de noviembre a las 11:00 a. m. y 3:00 p. m. ¡Entrada con costo!

    La obra invita a niños y adultos a embarcarse en una travesía cósmica junto a Anuki, un pequeño explorador espacial del planeta Klatún, curioso y soñador, que una noche le pide a su padre -un viajero interplanetario- que le cuente una historia sobre otras galaxias. Así comienza el relato de su visita a un planeta azul y verde llamado Tierra, donde descubre un mundo fascinante lleno de colores, risas y seres extraordinarios: los artistas de una nave muy especial llamada “Circo”.

    Un viaje teatral entre la imaginación y la ciencia ficción

    Esta puesta en escena combina elementos del teatro visual y la narración poética con un lenguaje cercano y dinámico que estimula la imaginación infantil. A través de la historia, los más pequeños descubrirán valores como la curiosidad, la amistad y la maravilla ante lo desconocido, en una puesta en escena que mezcla ciencia ficción, ternura y arte.

    Los efectos de luz, las animaciones de títeres y la interacción con el público convierten cada función en una experiencia inmersiva, ideal para disfrutar en familia y despertar el amor por el arte y el conocimiento.

    Te recordamos la informción de estas presentaciones para que asistas con tus niños y familia:

    • Lugar: Teatro Hilos Mágicos, ubicado en la calle 71 #12-22.
    • Horarios:

    Sábado 1 de noviembre, 3:00 p. m.

    Domingo 2 de noviembre, 11:00 a. m. y 3:00 p. m.

    • Entrada: Con costo

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte