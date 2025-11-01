EE.UU destruye otra supuesta embarcación del narcotráfico en el Caribe; mueren 3 ocupantes (VIDEO)

–(Captura de video). El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó sobre un nuevo «ataque cinético letal» contra una ‘narcolancha’ realizado este sábado en la noche en el Caribe por orden de Donald Trump.

«Hoy, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro barco de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (DTO) en el Caribe», precisó Hegseth en su cuenta de X.

Añadió que «nuestra inteligencia sabía que este barco —como TODOS LOS DEMÁS— estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. Tres narcoterroristas varones estaban a bordo del barco durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque».

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean. This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

EE.UU. ha mantenido un despliegue militar en el mar Caribe desde hace once semanas, bajo la justificación de la lucha contra las drogas: y, bajo ese pretexto ha bombardeado varias pequeñas embarcaciones en la zona que supuestamente transportaban drogas, aunque no ha mostrado prueba de ello.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró en repetidas ocasiones que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. y acusó a Washington de inventar «una nueva guerra eterna».

El mandatario explicó que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela tienen como objetivo «cambiar el régimen» en el país y robar su «inmensa riqueza petrolera». «La verdad es que Venezuela es inocente, y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo», manifestó.

Los informes de organismos como Naciones Unidas descartan que en Venezuela se produzcan o se trafiquen sustancias ilegales con destino a EE.UU.

«Que Venezuela envía ese veneno para allá es mentira. No hay una hectárea de hoja de coca en Venezuela, no hay laboratorios. Y cuando los encontramos, los volamos», aseveró previamente Maduro.

Un reporte de la ONU precisa que el 87 % de los narcóticos que tienen como destino EE.UU. siguen la ruta del Pacífico, especialmente desde Colombia y Ecuador, mientras que un 8 % lo hace a través de la Guajira colombiana. En el ‘Informe europeo sobre las drogas 2025: tendencias y avances’ se exponen conclusiones similares.

Además, tampoco la propia agencia estadounidense antidrogas, la DEA, menciona a Venezuela como centro de cultivo, procesamiento o distribución de sustancias ilícitas. (Información RT).