Este es el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 2 de noviembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 2 de noviembre de 2025. ¡Toma nota!

Según el reporte del IDIGER, en la madrugada de este domingo, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en Bogotá.

La temperatura mi?nima estimada es de 11 °C

Para la man?ana se espera cielo entre ligera a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Durante la tarde se espera cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias sectorizadas en el norte y occidente de la ciudad en localidades de Usaque?n, Suba, Barrios Unidos, Engativa?, Fontibo?n, Kennedy y Bosa.

La temperatura ma?xima estimada es de 19 °C.