Bogotá firma convenio con WWF para fortalecer la gestión de las áreas protegidas en el Distrito

Foto: Secretaría de Ambiente

Bogotá (SDA) firmó un convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Colombia para fortalecer la planeación y administración efectiva del Sistema Distrital de Áreas Protegidas (SDAP).

El apoyo técnico permitirá establecer indicadores de efectividad y conectividad ecológica y social en las 32 áreas protegidas del Distrito, que comprenden Reservas de Humedal, Paisajes Sostenibles y Parques Ecológicos de Montaña. En total, estas áreas suman más de 13.000 hectáreas de ecosistemas bogotanos destinados a la conservación.

«Firmamos un acuerdo muy importante con WWF para gestionar adecuadamente nuestras 32 áreas protegidas distritales, que están compuestas en su gran mayoría por humedales, pero también tenemos parques ecológicos de montaña y paisajes sostenibles. La herramienta que vamos a trabajar conjuntamente nos va a ayudar a medir nuestra efectividad en la gestión de estas áreas protegidas y asegurar la conectividad de las mismas, con un componente social y de cambio climático muy importante”, afirmó Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

El apoyo técnico de WWF será clave para contar con métricas claras para medir los avances en la administración de las áreas protegidas, y fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades que habitan y protegen estos territorios.

Además, gracias a este convenio se desarrollarán esquemas de gobernanza compartidos que sean integradores de las distintas visiones culturales y sociales, reconociendo la importancia de la participación ciudadana en la conservación.

“Esta alianza con la Secretaría de Ambiente de Bogotá permitirá posicionar a la capital como pionera en el análisis de efectividad de sus áreas y de su sistema distrital de áreas protegidas, esto como insumo para avanzar en indicadores de ciudades verdes. No es un proyecto aislado. Es una expresión concreta de nuestra estrategia 2025: naturaleza sana, acción climática transformadora, gobernanza inclusiva y financiamiento sostenible. Desde las ciudades también se construye un futuro en armonía con la naturaleza”, afirmó Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia.

Entre los resultados esperados, la alianza permitirá estructurar y hacer seguimiento a 32 planes de manejo que son la hoja de ruta para la toma de decisiones en cada territorio. Se busca diseñar un vehículo financiero que integre diversas fuentes de recursos y supere la brecha financiera histórica del sistema, asegurando su sostenibilidad. La meta es garantizar que estas áreas tengan planes de manejo efectivos, gobernanza más participativa y un sistema financiero que asegure su protección a largo plazo.

Esta iniciativa fortalece el compromiso de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que recientemente creó la Dirección de Áreas Protegidas en la Secretaría Distrital de Ambiente para mejorar la gestión y gobernanza de estos espacios.

“Es la primera vez que vamos a aplicar esta herramienta en una ciudad de Colombia y le va a servir muchísimo a la nueva Dirección de Áreas Protegidas que tiene la Secretaría de Ambiente, para darle la importancia que tiene este sistema de áreas protegidas para la ciudadanía. Unas áreas protegidas bien gestionadas incrementan la biodiversidad y contribuyen a disminuir la contaminación, lo que hace que Bogotá sea más resiliente al cambio climático para el bienestar de su gente», agregó Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

Con esta unión estratégica entre Ambiente Bogotá y WWF avanzamos para tener un Sistema de Áreas Protegidas más efectivo, con mayores y mejores contribuciones para fortalecer a la ciudad frente al cambio climático por el bienestar de su gente.