Persecución en estación de TransMilenio termina con tres delincuentes capturados y enviados a prisión

Foto: Policía Nacional

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura y de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, logró la captura de tres personas en la estación Nariño por el delito de hurto.

Mediante voces de auxilio, varias personas informaron a los uniformados que un grupo de presuntos delincuentes, bajo la modalidad de ‘cosquilleo’, habría sustraído varios celulares dentro de un articulado.

De manera inmediata, las patrullas ubicaron a los sospechosos y emprendieron la persecución. Al ser interceptados, los hombres agredieron a los uniformados con armas cortopunzantes, por lo que, con el apoyo de otras unidades policiales y de la comunidad, fueron detenidos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente donde un Juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario debido a su reincidencia. Es de anotar que estas personas presentan anotaciones por los delitos de hurto calificado y lesiones personales; además, uno de ellos había estado en prisión por estos mismos delitos.

En lo corrido del año 2025 se ha realizado la captura de 1935 personas por diferentes delitos, así como la desarticulación de 59 grupos de delincuencia común organizada y la incautación de seis armas de fuego.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra el buen funcionamiento del sistema de transporte o la infraestructura pública, a través de la Línea de Emergencias 123.