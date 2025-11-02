Cortes de agua en algunas zonas de Bogotá entre del domingo 2 de noviembre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informa a la ciudadanía que, debido a labores de mantenimiento en una de las infraestructuras de la Planta Wiesner, se presentará suspensión temporal del servicio de agua en algunos sectores de las localidades de Usaquén (parte alta), Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, y del municipio de Soacha (parte alta), entre la noche de este domingo 2 de noviembre y la mañana del lunes festivo 3 de noviembre de 2025.

Estas labores preventivas, que buscan mantener en perfectas condiciones de operatividad la principal planta de tratamiento de agua de la ciudad, se desarrollarán entre las 8 de la noche del domingo 2 de noviembre hasta las 10 de la mañana del lunes 3 de noviembre de 2025.

Durante estas 14 horas estarán sin servicio los siguientes sectores:

Sector Nororiental de la localidad de Usaquén

El sector nororiental de la localidad de Usaquén comprende el área ubicada desde la Calle 110 hasta la Calle 198, entre la Carrera 7 y la Carrera 10 Este.

Barrios: Santa Ana Oriental, Usaquén, Pañuelito, Sagrado Corazón, San Gabriel, Llorente, Bella Suiza Oriental, Guadalquivir, Unicerros, Bosque de Medina, Bosque de Pinos, Bosques del Marqués, Sierra del Moral, Bosque La Cañada, Monte Arroyo, Cerro Norte, Santa Cecilia, La Cima, Soratama, Buena Vista, San Antonio Norte, La Cita y Codito.

2. Sector Centro oriental de la Localidad de Santa Fe

De la calle 1 y la calle 1ª, y entre la carrera 4 y la carrera 7A Bis Este. Barrios: La Peña Rural, El Rocío, Parque Nacional Oriental, San Francisco Rural, La Peña y Los Laches.

3. Sector Suroriental de la Localidad de San Cristóbal

De la calle 3 Bis y la calle 14 Sur, y entre la carrera 5 Este y los límites con el Río Fucha o San Cristóbal; así como entre la carrera 3A Este y la calle 81C Sur, y entre la carrera 11D Este y la carrera 16 Este.

Barrios: El Rocío, El Dorado, Hoya San Cristóbal, Molinos de Oriente, Monte Carlo, Molino Rural, Los Laureles I, Ramajal, Villa de los Alpes, Tibaque I, Tibaque II, Villa Diana, Los Arrayanes, San Vicente, San Martín Sur, Liliana, Bolonia I, Las Guacamayas I, Las Violetas, Altos del Zuque, Juan José Rondón I, Altamira, Villa del Cerro, Juan Rey (La Paz), Aguas Claras, Tihuaque Rural, Tocaima Sur, Bellavista Sur, San José Sur Oriental, Arrayanes I, Santa Rita Sur Oriental, Chiguaza, La Victoria, Arrayanes V, Quindío, El Paraíso, El Pinar, San Pedro Sur, La Esperanza Sur I, Puente Colorado, Villabel, Yomasa, Arrayanes VI, Nueva Gloria, Arrayanes IV, Ciudad Londres I, Londres Rural, Cañada o Güira, El Triángulo, Altos del Zipa, Doña Liliana, Tibaque Sur, Bosque de los Alpes, Ciudad Londres, Juan Rey Sur, La Arboleda, San Blas II, Guacamayas III, Moralba, Ciudad Londres Rural, Los Alpes, Guacamayas II, Guacamayas IV, Altos del Poblado, La Gloria Occidental, Santa Inés Sur, Tihuaque, La Gloria Oriental, Los Libertadores, San Rafael Usme, Nueva Delhi, La Cabaña, Los Soches, La Belleza y Las Gaviotas.

4. Sector Oriental de la Localidad de Ciudad Bolívar

Desde la Avenida calle 61 Sur y la calle 74B Bis Sur, y entre la Quebrada Peña Colorada y el Cerro de las Tres Cruces.

Barrios: Lucero Alto, El Mochuelo II Norte, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Sumapaz, Sotavento, Los Alpes Sur, Paraíso Quiba, Naciones Unidas, Lucero del Sur, Casa de Teja, Villa Gloria, Villas El Diamante, Quiba, Cordillera del Sur, Nueva Esperanza, La Torre, Quintas del Sur, Cedritos del Sur, Bella Flor Sur Rural, El Tesoro, El Mirador, La Alameda, Bella Flor Sur, San Rafael, Bellavista Lucero Alto, El Mochuelo, Ciudad Bolívar Rural III, El Minuto de María, Arabia, Compartir, Quiba Rural, Brisas del Volador, Bella Flor, Estrella del Sur, Quiba Urbano, Quiba Bajo, El Mochuelo III, El Mochuelo IV y El Mochuelo Urbano.

5. Municipio de Soacha

Sector ubicado desde la carrera 1 hasta la carrera 10 Este, entre la calle 30 y la calle 15 Sur. Barrios: San Carlos, San Mateo, Llano Grande, Divino Niño, Altos de la Florida, San Alberto, San Nicolás y El Vínculo.