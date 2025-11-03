Aquí la programación completa de la Noche de los Museos este 7 de noviembre

Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

LaVI Noche de los Museos es una estrategia propuesta por la Mesa Temática de Museos de Bogotá con el objetivo de dinamizar la oferta de servicios culturales de la capital y promover la reapropiación de la noche y del espacio público por parte de la ciudadanía.

Nuevamente, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Mesa Temática de Museos, el Museo de Bogotá, el Museo de la Ciudad Autoconstruida y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC se unen para celebrar la edición 2025 de la Noche de Museos de Bogotá y la Noche Iberoamericana de Museos, dos iniciativas que tienen como objetivo celebrar la diversidad de los espacios museales y culturales, así como su importancia en el desarrollo social, económico y cultural del país y de las ciudades iberoamericanas.

Este año, los habitantes de la ciudad podrán crear rutas, recorridos y visitas a los museos que están ubicados en la zona norte, centro, sur, oriente y occidente. Encuentra la programación de cada zona ??

ZONA NORTE

Museo de Historia Natural Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 # 11 – 86? Entrada libre •?4:00 p. m. – 8:30 p. m.

5:00 p. m. – 9:00 p. m.: ExpediciónInsecta: Cuadernos de la Hicotea

6:00 p. m. – 9:00 p. m.:

Recorrido guiado por la exhibición de la biodiversidad colombiana presente en el Museo de Historia Natural UPN. Talleres abiertos: pigmentos, ilustración, clorotipia, montaje botánico. Exposición de museo transmedia en realidad virtual y realidad mixta. La noche de los espíritus guardianes – Noche de Museo.

Museo del Tequila

Carrera 13A # 86A – 18? Entrada libre •? 4:00 p.m. – 11:00 p. m.

4:00 p. m. – 11: 00 p. m.:

Recorridos guiados cada 2 horas, se enseñarán las piezas, botellas y objetos mexicanos más representativos de la colección.

Charla sobre México, su influencia en Colombia, y sobre las bebidas mas famosas del país azteca: el tequila y el mezcal.

Tour enseñando los objetos que han pertenecido a los actores, actrices, cantantes y comediantes más influyentes de México y cómo han llegado a formar parte de nuestra coleccion.

Venta de gastronomía mexicana, cocteles y/o tequilas.

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque

Avenida Carrera 9 # 131A – 02? Entrada libre y gratuito •? 3:00 p.m. – 9:00 p. m.

3:00 p. m. – 9: 00 p. m.:

Exhibición Formas de la naturaleza – la biodiversidad en Colombia Juego Búsqueda del tesoro bioluminiscente de Colombia Taller Entre granos de arena Talleres interactivos Semilleros de investigación Taller de ilustración científica de los insectos de Bogotá Taller Mitos biológicos Exposición: De Humboldt a Superman

Museo Sí Sí Colombia

? Entrada libre y gratuito •? 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

Casa Museo Rafael Escalona

Cra 11A # 113 – 09? Entrada libre y gratuito •? 4:00 p. m.– 9:00 p. m.

La Casa museo Rafael Escalona Escalona celebra el «Camino a los Cien Años» del maestro Rafael Escalona con una velada mágica. Disfruta de un espectacular Video Mapping que une el legado vallenato con la ancestralidad andina (¡un puente cultural hasta la Huaca Pucllana de Perú!), y un vibrante Concierto con nuestro Rey Vallenato. Explora recorridos guiados, deleita tu paladar en nuestra zona gastronómica y déjate sorprender por intervenciones artísticas durante toda la noche.¡Una cita imperdible con la historia, el arte y la música que nos une!

Blblioteca Museo Casa Lleras

Calle 70A # 7 – 35

? Entrada libre

•? 4:00 p.m. – 8:00 p. m.

Museo de los Derechos Humanos / Centro Cultural para la Educación en Derechos Humanos

Calle 55 # 10 – 32

? Entrada libre

•? 3:00 p. m.– 8:00 p. m.

4:00 p. m. – 8:30 p. m.: Recorridos mediados por el Museo de los Derechos Humanos, recorridos mediados por la exposición Dibujar la guerra, mediaciones de lectura en la Biblioteca, actividad artística

ZONA CENTRO

Claustro de San Agustín

Carrera 8 # 7 – 21? Ingreso libre y gratuito ••? 10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Todo el día:

• Exposiciones: El Ojo del Jaguar: Cosmogonías y Piros de Diego Samper. Sala 1.

• Exposición: Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOG25. Sala 2.

• Exposición: IX Bienal Internacional de Fotografía – Fotográfica Bogotá 2025 – Significados Ocultos. Sala 4.

• Exposición: Lux Nova: La Nueva Eva de Luz Ángela Lizarazo y Jacqueline Nova. Mural 1º piso, Jardín Central, Sala Oriental del 1º piso.

• Sellatón de pasaportes museales y/o libretas

5:00 p. m. – 6:30 p. m.: • Invitación a tomarte un café en el Claustro de San Agustín

Museo de Arte Miguel Urrutia – MAMU

Calle 11 # 4 – 21? Entrada libre ••? 9:00 a. m. – 9:30 p. m.

7:00 p. m. – 9:00 p. m.:Interacción:¡Al pedestal! La vida en un discursoEn un mundo donde las esculturas de los héroes están en cada esquina, pero pocos sabemos quiénes son o qué representan, te invitamos a ponerte en el pedestal y reclamar tu momento como héroe o heroína. Inspirada en la obra Héroes Mil de Juan Fernando Herrán, esta actividad transforma el espacio en una tribuna abierta donde tú decides qué decir: un discurso, una denuncia pública o hasta una declaración de amor. Súbete, habla y reivindica tu lugar de enunciación. ¿Qué harás con tus 5 minutos de fama?

Museo Casa de Moneda

Calle 11 # 4 – 93

? Entrada libre ••? 9:00 a. m. – 8:00 p. m.

6:00 p. m. – 8:00 p. m.: Demostración de acuñación y entrega de medallas En esta actividad, pondremos en funcionamiento nuestras máquinas del siglo XIX y XX, permitiendo a los visitantes descubrir cómo se fabricaban las monedas en aquella época.

Casa Museo Gaitán – Antigua Clínica Central

Calle 12B # 4 – 31? Entrada libre ••? 6:00 p.m. – 9:00 p. m.

6:00 p. m.– 9:00 p. m.: Recorrido guiado por la exposición temporal Gaitanistas contemporaneos: Usos y abusos de la imagen de Gaitán

Museo del Oro del Banco de la República

Carrera 6 # 15 – 88? Ingreso de cortesía a partir de las 6:00 p. m. para todos los visitantes ••? 6:00 p. m. – 9:30 p. m. (Último ingreso 9:00 p. m.)

1. Visita guiada en articulación con el Museo de la Barbería GHB.2. Rutas de encuentro, en articulación con el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de Bolivia.

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria

Carrera 7 # 6B – 30? Entrada libre y gratuita ••?9:00 a. m. – 8:00 p. m.

Todo el día:HUM II de Hajra WaheedBALSA de Michael Armitage

Museo Nacional de Colombia

Cra 7 # 28 – 66? Entrada libre ••?1:00 p. m. – 9:00 p. m.

Activaciones musicales en la fachada del Museo 7:15 p .m.: Papayera8:30 p .m.: Circo al Museo

Activaciones de artes escénicas en salas 5:00 p .m.: Danza contemporánea5:30 p .m.: Danza indígena6:00 p .m.: Danza afro6:30 p .m.: Coro Uniandes7:30 p .m.: Música andina colombiana

Mediaciones itinerantes en las salas cada 20 minutos a partir de las 5:00 p. m.El Museo Nacional de Colombia recibirá al Museo Vivo del Maíz Nativo, al Museo Nacional Chavin de Perú y al Museo Nacional de Ecuador

Museo de Trajes de la Universidad de América

Calle 10 # 6 – 62? Entrada libre ••?3:00 p. m. -8:00 p. m.

1. Cuarto Desfile Universitario: Visionarios en pasarela2. Inauguración exposición: Gajes del oficio3. Visita comentada de exposición Gajes del oficio4. Exposición piezas del Museo del Cuero

Museo de Artes Visuales

Carrera 4 # 22 – 40 •? Entrada libre ••?9:00 a. m.-9:00 p. m.

1. Recorrido exposición2. Visita guiada

Museo de la Independencia Casa del Florero

Carrera 7 # 11 – 28 •? Entrada libre ••?1:00 p. m.-9:00 p. m.

• Recorrido especializado: 6 y 7 de noviembre de 1985• Recorridos comentados por el Museo• Video mapping

Casa Museo Quinta de Bolívar

Calle 21 # 4A – 30 Este •? Entrada libre ••?1:00 p. m.-9:00 p. m.

• Recorrido especializado por la exposición temporal Paz en Colombia• Recorridos comentados por el Museo • Experiencia radiofónica por el Jardín Bolivariano • Presentación artísticaMuseo invitado: Museo de Títeres

Museo Colonial

Carrera 6 # 9 – 77 •?Entrada libre ••? 7:00 p. m.-8:00 p. m.

• Taller de origami por la Fundación BAT• Concierto en el Museo: Dj Chiara Peruca

Museo Santa Clara

Carrera 8 # 8 – 91

•?Entrada libre ••? 6:00 p. m.-8:00 p. m.

• Recorridos comentados, carrera de observación y recorridos por la exposición temporal Ofrenda, al rio de la vida

Museo Cementerio Alemán

Calle 26 # 19B – 75 •? Entrada libre ••? 5:00 p. m.-9:00 p. m.

5:00 p. m.: Apertura5:00 p. m.: Articulación con públicos e intervención Participativa Diego Barriga.5:30 p. m.: Visita comentada con Roberto Lombana, fotógrafo y explorador7:00 p. m.: Visita nocturna y recorrido por el Museo8:00 p. m.: Diálogo con Diego Barriga (artista joven).8:30 p. m.: Acción performativa de Dubán Prado y compañía de teatro5:00 p. m. a 9:00 p. m.: Proyección en video loop: «Copetones asfixiados» de Paul Sebastián Mesa

Casa Museo Caldas

Carrera 8 No. 6C – 73 •?Entrada libre ••? 9:00 a.m -9:00 p. m.

9:00 a. m.: Apertura del Museo9:00 a. m. a 9:00 p. m.: Recorridos guiados, previa programación, y recorridos libres5:00 p. m.: Apertura exhibición Capacidades – Grupo Marte5:30 p. m.: Desfile de uniformes militares6:30 p. m.: Show canino7:30 p. m.: Intervención musical8:30 p. m.: Presentación Natalia Desmina

MUTIBO – Museo de Títeres de Bogotá

Calle 21 nº 4a-30 este Casa quinta Museo de Bolívar •?Entrada libre ••?5:00 a. m.– 9:00 p. m.

Cuatro visitas mediadas5:15 a 6:00 p. m., 6:15 a 7:00 p. m., 7:15 a 8:00 p. m. y 8:15 a 9:00 p. m.:al Espacio 3 – Javier Villafañe, de 45 minutos cada una, con un público máximo de 50 personas. Cada visita al museo virtual se acompaña de demostraciones de diferentes técnicas de animación.

Museo de La Salle

Carrera 2 # 10 – 70 ••?Entrada libre •••?9:00 a. m. – 9:00 p. m.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.: Recorridos comentados Relatos de la selva: Ecosistemas de ficción. Recorridos cada media hora entre 6:00 p. m. y 9:00 p. m.6:00 p. m. a 9:00 p. m.: Presentación exposición proyecto Archivos de un legado patrimonial científico: inventario, catalogación y preparación física.6:00 p. m. a 9:00 p. m.: Espacio de interacción: Búsqueda del tesoro bioluminiscente de Colombia con apoyo del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque.6:00 p. m. a 9:00 p. m.: Presentación obra Hippos in Gravitas de los artistas Calderón & Piñeros con apoyo del Museo Cementerio Alemán.6:00 p. m.: Presentación Math & Beer.7:00 p. m.: Activación Pecado original, artista Carlos Villegas.

Museo y Archivo Histórico – Universidad Externado de Colombia

Calle 12 # 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso ••?Entrada libre •••?9:00 a. m. – 9:00 p. m.

• Recorridos guiados cada hora y exposición temporal en homenaje a los 40 años del Palacio de Justicia.

Museo de la Universidad del Rosario

Calle 12 C # 6 – 25 ••?Entrada libre •••? 5:00 p. m. – 10:45 p. m.

Recorridos guiados desde las 5:00 p. m. hasta las 10:30 p. m. ¡Venta de libros de la Editorial Universidad del Rosario con el 35 % de descuento! Venta de recuerdos del Museo Universidad del Rosario.Actividades especiales:5:00 a 7:00 p. m.: Recorrido taller De mano en mano para personas sordas.7:00 p. m.: Presentación de ballet – Grupo Ballet UR.7:30 a 8:00 p. m.: Presentación RAP – Artista: Paloma Dark.8:00 p. m.: Presentación danza árabe – Grupo Sahar UR.8:30 a 9:00 p. m.: Presentación RAP – Artista: Chilli P.9:00 p. m.: Presentación tango – Grupo Barra de Tango UR.9:30 a 10:00 p. m.: Presentación tornamesismo – Artista: DJ Cas.

Lux non occidat – Museo y Archivo Histórico

Calle 12 No. 1 – 17 Este. Edificio A, quinto piso ••?Entrada libre •••?9:00 a. m. – 9:00 p. m.

Recorridos guiados cada hora y exposición temporal en homenaje a los 40 años del Palacio de Justicia.

Museo Arqueológico MUSA

Carrera 6 # 7 – 43

••?Entrada libre •••?8:30 a. m. – 9:00 p. m.

Recorrido libre por las exposiciones permanentes y SERámicAnimal.5:00 a 9:00 p. m.: Desarrollo de (4) talleres artísticos.6:00 a 8:30 p. m.: Experiencia Ruta del Chamán, el cuidado y la planta sagrada. Experiencia de inclusión que imparten jóvenes con discapacidad intelectual.5:00 a 6:30 p. m.: Conferencia académica.

Museo Fuerzas Militares – Candelaria

Calle 10 # 4 – 92 ••?Entrada libre •••?5:00 p m. – 9:00 p. m.

Apertura de la exposición temporal Rostros del conflicto de la Fundación COLCRE.5:00 p. m. a 9:00 p. m.: Transmisión radial Universidad Gran Colombiana.5:00 p. m. a 7:30 p. m.: Intervenciones musicales por parte de las bandas de rock.6:00 p. m. a 8:00 p. m.: Acompañamiento musical de la banda de rock relacionada en el patio interno del Museo.8:00 p. m. a 9:00 p. m.: Exhibición de capacidades del Batallón de Desminado Humanitario.

Instituto Caro y Cuervo

Calle 10 # 4 – 69 ••?Entrada libre •••?9:00 a. m. – 9:00 p. m.

• Exposición Huellas del camino. El Alec y Ramón Torres Méndez• Exposición ¿Será cerámica?• Sello de pasaportes todo el día • Obsequio de afiches de Imprenta Patriótica del ICC

Museo del Mar

Carrera 4 # 22 – 63 ••?Entrada libre •••? 5:00 p m. – 10:00 p. m.

Recorridos guiados con código QR Cada hora y media se realizarán recorridos guiados con biólogas marinas, en los cuales se destacarán algunos moluscos, esponjas y corales, ofreciendo una experiencia sensitiva para los visitantes.

Exhibición especial:Durante toda la noche se contará con la muestra del Semillero de Museos Digitales, disponible para el disfrute del público.

Museo de la Policía

Calle 9 # 9 – 27 ••?Entrada libre •••? 2:00 p. m.– 10:00 p. m.

• Recorrido libre por las salas y exposiciones del Museo • Exposición temporal Detrás del uniforme – Alcaldía de Bogotá y Policía Nacional • Exposición y caracterización de uniformes antiguos y de especialidades de Policía

7:00 p. m.: Del asfalto al Museo: Show de breakdance8:00 p. m.: Muestra musical

Museo Masónico Colombiano

Carrera 5 # 17 – 79 ••?Entrada libre •••? 5:00 p. m. – 10:00 p. m.

• Festival de Música Masónica 2025 • Exposición Vargas Vila: Entre letras y columnas• Masonería en la Construcción de la Nación • Exposición El Concordato y los cementerios universales• Caballeros Templarios y Masonería • Exposición Astronomía y Masonería• Mansión Kopp: Una ventana desde el presente al pasado del centro de Bogotá

Fundación Escuela de Barbería Clásica Gabriel Hernán Baquero

Carrera 8 # 1F – 41 ••?Entrada libre •••? 10:00 a. m. – 7:30 p. m.

10:00 a. m. a 12:00 m.: Visita guiada estudiantes de Academia de Barbería.12:30 p. m. a 1:30 p. m.: Encuentro de estilos, tradición y vanguardia.3:00 p. m. a 4:00 p. m.: Taller sensorial: Conecta a través de los sentidos.6:00 p. m. a 8:00 p. m.: Lugar: Museo del Oro. Conversatorio + Ritual demostrativo.

Museo del Ser Humano

Calle 23A # 18 – 90 ••? Entrada libre – aforo limitado: 15 personas •••? 4:00 p. m. – 6:00 p. m.

4:00 p. m.: Ingreso – Observación de 8 salas con visita guiada. Conmemoración del 5° aniversario de fallecimiento del director científico Alfredo León Fernández. Cierre en el auditorio con los participantes.

Museo de Bogotá

Calle 10 # 3 – 61 ••? Entrada libre •••? 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

¡Franja de recorridos comentados por las exposiciones temporales, presentaciones artísticas, culturales y más para disfrutar en familia en el Museo de Bogotá!:• Exposición Rodar Juntas• Exposición Significados Ocultos• Improvisación teatral• Cuentería• Música y danza

Alianza Francesa de Bogotá – Sede Centro

Carrera 3 # 18 – 45 ••?Entrada libre y gratuita •••? 6:30 p. m. – 9:30 p. m.

6:30 – 9:30 p. m.: NOVEMBRE NUMÉRIQUE

1. Visita Museo Digital – MicroFolie: Obras de arte de museos en Francia. En auditorio Jules Verne

2. Recorridos por lugares icónicos de Francia en realidad virtual (por orden de llegada) Hall del Auditorio

3. Dj Set y recorrido en Galería exposición OVNI-OBJETOS VISIBLES NO IDENTIFICADOS de la BOG25, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad (Galería 1º piso)

Universidad de La Salle Sede Candelaria

Cra. 2 # 10 – 70 – Barrio La Candelaria ••?Entrada libre •••? 6:00 p. m. – 9:00 p. m.

6:00 p. m. – 9:00 p. m.: Visita guiada con el colectivo Distrito de Artistas del Centro DAC – Exposición Bien al Centro

Fundación Escuela Taller Bogotá

Calle 9 # 8 – 61 ••?Entrada libre •••? 4:00 p. m. – 9:00 p. m.

4:00 p. m. – 9:00 p. m.: Muestra en vivo de oficios y gastronomía

Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Calle 10 # 3-16 ••?Entrada libre •••?10:00 a. m. – 9:00 p. m.

• Exposición de obras de la Colección de Arte FUGA

• Exposición y activación de la obra audiovisual ganadora de la Beca de producción curatorial – FUGA 2025.

• Exposición en espacio público de las 20 obras ganadoras del Premio de fotografía Espacios rituales en el centro de Bogotá.

• Proyección en espacio público de las 20 obras ganadoras del Premio filminuto Elogio al ocio en el centro de Bogotá

Centro Artístico y Cultural El Castillo de las Artes

Calle 23 # 14 – 19 Barrio Santa Fe ••?Entrada libre para mayores de 18 años •••?5:30 p. m. – 8:30 p. m.

5:30 p. m.: Circulación artística

6:00 p. m.: Recorrido exposición artística Procesos Artísicos Comunitarios El Castillo de las Artes

7:00 p. m.: Presentaciones artísticas

8:00 p. m.: Cierre

ZONA OCCIDENTE

Maloka, Museo Interactivo y Centro de Ciencias

Carrera 68D # 24A – 51 ••?Entrada gratuita con inscripción previa •••? 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

5:00 – 8:00 p. m.:Ingreso gratuito con inscripción previa aquí.El acceso al centro interactivo está sujeto al aforo disponible. Una aventura nocturna con misiones, pistas y recorridos por los ecosistemas colombianos. Además: • Proyecciones en cine domo y cine digital • Laboratorios y experiencias UPN • Espacios expositivos y sonoros con DJ • Laboratorio Sentipensar la ruralidad, inspirado en los Cursillos Campesinos de Orlando Fals Borda • Exposiciones: Expedición Insecta y Ecosistemas colombianos • Muestra ciudadana: La mirada al territorio de Bogotá

Magma, Museo Interactivo del Riesgo

Avenida El Dorado # 92 – 32 – Connecta Gold 4 – Piso 1 ••?Entrada libre y gratuita •••?5:30 p. m. – 8:00 p. m.

5:30 p. m. – 8:00 p. m.1. Recorrido guiado por el Museo: • Sala La Tierra, nuestro hogar • Sala Memoria Maestría • Sala Comunidad y Vida2. Inauguración de exposición temporal digital sobre la conmemoración de los 40 años de Armero

Matadero Municipal (Biblioteca Central – Sede Aduanilla de Paiba)

Calle 13 # 31 – 75

Museo de Atletismo Colombiano

Carrera 30 # 45 – 3 ••? Entrada libre •••?5:00 p. m. – 10:00 p. m.

5:00 p. m. – 10:00 p. m.: Conversatorio y apertura de exposición: Lo itinerante de la gloria: Historias del atletismo colombiano

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia

Avenida Carrera 30 # 45 – 03. Edificio 425 ••?Entrada libre •••?5:00 p. m. – 9:00 p. m.

Recorrido por las salas de exhibición

Museo Nacional de Geografía, Cartografía y Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

Avenida Carrera 30 # 48 – 51 ••?Entrada libre •••?9:00 a. m.-4:00 p. m.

9:00 a. m. a 4:00 p. m.: Apertura de la exposición permanente y visitas guiadas a las instalaciones del Museo

10:00 a. m. a 11:30 a. m.: Taller pedagógico para niños y niñas: La historia y geografía de La Vorágine

2:00 p. m. a 3:00 p. m.: Taller de toponimia nativa

3:00 p. m. a 4:00 p. m.: Presentación de la exposición Cartografías de La Vorágine

Museo de la Ciencia y el Juego – Universidad Nacional de Colombia

Carrera 30 # 45 – 03 Edificio 434 ••?Entrada libre •••? 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

• Química que juega, legado que brilla: Los visitantes podrán explorar escenas químicas con efectos visuales e interacciones. Cada sala invita a descubrir, experimentar y comprender la ciencia que hay detrás. También, habrá un espacio destinado a honrar la memoria del profesor Julián Betancourt Mellizo, fundador del Museo y su director por más de cuarenta años.

Museo de Artes Gráficas

Carrera 66 # 24 – 09 ••? Entrada libre •••? 6:00 p. m. – 10:00 p. m.

6:00 p. m.: Apertura6:30 p. m.: Recorrido donde se muestra la maravillosa historia de las artes gráficas7:30 p. m.: Muestras artísticas y musicales9:00 p. m.: Cierre

ZONA ORIENTE

Museo de Historia de la Medicina Ricardo Rueda González. Academia Nacional de Medicina de Colombia

Calle Carrera 7 # 69 – 11 ••?Entrada libre •••? 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

5:00 – 9:00 p. m.: Recorridos guiados por el Museo de Historia de la Medicina Ricardo Rueda González

6:00 – 7:00 p. m.: Taller Revelar la cura: antotipia botánica entre boticas y saberes populares

8:00 – 9:00 p. m.:Proyección, conversatorio y videoconferencia del documental Silenciosa silenciada (2024), dirigida por Andrés Salas-Parra

Museo Javeriano de Historia Natural

Avenida Carrera 7 # 40 – 62 (Hall exposiciones Edificio Emilio Arango, S.J. – Ojo al Central) ••? Entrada libre •••? 4:00 p. m. – 8:30 p. m.

4:00 p. m. – 8:30 p. m.: Apertura exposición, recorridos guiados por el espacio cultural, muestra artística de la exposición Seres de la noche y visita guiada a las instalaciones del Museo.

ZONA SUR

Museo de los Chircales y del Ladrillo

Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur ••? Entrada libre y gratuita •••? 2:00 p. m. – 9:00 p. m.

4:00 p. m. – 5:00 p. m.: Taller de elaboración de ladrillos artesanales

4:00 p. m. – 8:00 p. m.: Exposición permanente Sala Principal: Historia y evolución del ladrillo en Bogotá. Exposición Sala Alterna: Álbum Familiar: El ladrillo en mi barrio.

5:00 p. m. – 6:00 p. m.: Taller de dibujo: imaginar historia, imaginar arquitectura.

6:00 p. m. – 7:00 p. m.: Charla: El ladrillo y su impacto económico en Bogotá.

7:00 p. m. – 8:00 p. m.: Presentación artística y musical.

Museo de los Años 40 y la Ciudad

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo ••?Entrada libre •••? 6:00 p. m.– 11:00 p. m.

6:00 p. m.: Recorrido Exposición Virtual Vivencias Proceso de lideresas de Bogotá Margarita Castro

7:00 p. m.: Recorrido Guiado con Perspectiva de Mujer efectuado Por la Directora y Curadora Inés Pérez Barrera

9:00 p. m.: Lectura de Autor Danilo Ramirez «Retrato de Gaitán»

Museo Hena Rodríguez y el Movimiento Bachué

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental ••?Ingreso libre •••? 5:30 p. m. – 11:00 p. m.

10:00 p. m.: Recorrido guiado por la sala Inicios del Escultismo en Colombia

Museo Gilwell Scout de Colombia

Carrera 24G # 20 – 60 Sur Barrio Restrepo Occidental ••?Entrada libre •••? 2:00 p. m. – 11:00 p. m.

2:00 p. m. – 11:00 p. m.: Tematica: Homenaje a Pepe Mujica y doña Lucía Topolanski, murales y esculturas, exposición de 50 piezas de la memoria de hechos ocurridos en Colombia

Museo del Vidrio de Bogotá

Carrera 1A # 6C – 75 Sur ••?Entrada libre •••?3:00 p. m. – 8:00 p. m.

3:00 p. m.: Apertura3:30 p. m. – 7:30 p. m.: Recorridos guiados5:00 p. m.: Demostración de técnicas6:00 p. m.: Apertura de exposición // Feria Artesanal // Muestras culturales

Museo del Cuero y los Oficios – Fundación Museos

Carrera 24G # 20-60 Sur | Barrio Restrepo ••?Entrada libre •••? 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

5:30 p. m.: Presentación artística de danza

6:00 p. m.: Recorrido exposición virtual Manos que funden memoria: El oficio de la platería en Bogotá

6:30 p. m.: Recorrido libre salas

Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental ••? Ingreso libre •••?5:30 p. m. – 11:00 p. m.

Recorrido autónomo permanente

5:30 p. m.: El San Juan de Dios a través de sus personajes

7:40 p. m.: Lecturas del autor Danilo Ramírez: Fantasmas y Fantasmagorías del HSJD

Casa Museo In Situ Mnemosine?

Calle 46B Sur N° 81C – 54 Barrio Gran Britalia Kennedy ••? Entrada libre •••?2:00 p. m. – 11:00 p. m.

2:00 – 11:00 p. m.:Tematica: Homenaje a Pepe Mujica y doña Lucía Topolanski, murales y esculturas, exposición de 50 piezas de la memoria de hechos ocurridos en Colombia

Museo de la Ciudad Autoconstruida

Calle 71H Sur # 27 – 79 Ciudad Bolívar ••? Entrada libre •••?5:00 p. m. – 9:00 p. m.

¡Las Noches de Museos también las vivimos en el Borde Sur con actividades para las familias y las comunidades!:

• Apertura exposición Del Museo del Territorio• ?Intervenciones teatrales• Arte urbano• Música y danza