    • Mascota
    Bogotá

    IDPYBA invita a la ciudadanía a compartir información para encontrar mascotas perdidas en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de perros y gatos perdidosFoto: IDPYBA

    El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) pidió a la comunidad difundir la información de animales de compañía que se hayan perdido, con el fin de facilitar su pronto regreso a casa.

    La entidad indicó que las personas que estén buscando a su perro o gato pueden enviar la fotografía del animal, una breve descripción, el lugar donde se extravió y los datos de contacto al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co.

    El mensaje busca fortalecer el apoyo entre ciudadanos y recordar que compartir la información puede ser clave para que más mascotas regresen con sus familias.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte