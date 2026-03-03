IDPYBA invita a la ciudadanía a compartir información para encontrar mascotas perdidas en Bogotá

Foto: IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) pidió a la comunidad difundir la información de animales de compañía que se hayan perdido, con el fin de facilitar su pronto regreso a casa.

La entidad indicó que las personas que estén buscando a su perro o gato pueden enviar la fotografía del animal, una breve descripción, el lugar donde se extravió y los datos de contacto al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co.

El mensaje busca fortalecer el apoyo entre ciudadanos y recordar que compartir la información puede ser clave para que más mascotas regresen con sus familias.