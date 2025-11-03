Condenan a más de 43 años de cárcel a sujeto que causó la muerte a una adolescente en Chocontá, Cundinamarca

–(Captura de video). Un juez penal de conocimiento condenó a Marco Antonio Parra Rodríguez a 43 años y 9 meses de prisión, por causarle la muerte a una menor de 15 años, el pasado 12 de marzo en zona rural del municipio de Chocontá, Cundinamarca. El hombre fue declarado responsable del delito de feminicidio agravado y deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.

En el curso del proceso, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cundinamarca, fueron recopilados videos de cámaras de seguridad y otras pruebas que dan cuenta de que Parra Rodríguez abordó a la víctima en la vereda Pueblo Viejo Alto y la condujo a un área boscosa donde las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la adolescente.

Videos de cámaras de seguridad y otras pruebas obtenidas en desarrollo de las labores de policía judicial, permitieron establecer que Marco Antonio Parra Rodríguez fue quien le quitó la vida a una menor de 15 años en Chocontá (Cundinamarca), el pasado 12 de marzo. pic.twitter.com/eJlFYi2pvo — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 1, 2025

Las verificaciones realizadas en el lugar permitieron hallar una prenda de vestir, un bolso y un teléfono celular que pertenecían al hoy sentenciado. Además, la prueba pericial de ADN acreditó que el material genético hallado en el cuerpo de la joven correspondía a Parra Rodríguez. Estos elementos reafirmaron la teoría de que el hombre fue la última persona que tuvo contacto con la menor de edad.