Participe en la Noche de Museos de Bogotá y Noche Iberoamericana de Museos 2025 este 7 de noviembre de 2025

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), el Museo de Bogotá, el Museo de la Ciudad Autoconstruida, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC y la Mesa Temática de Museos de Bogotá invitan a los espacios museales y culturales de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, y de Iberoamérica a que hagan parte de la VI Noche de Museos de Bogotá y la III Noche Iberoamericana de Museos, que se llevarán a cabo el 7 de noviembre de 2025. ¡Hay inscripciones hasta el viernes 30 de mayo!

Desde 2021, la Noche de Museos de Bogotá, ha sido liderada por la Mesa Temática de Museos, el Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida, con el objetivo de fortalecer el sector museal de la ciudad, celebrándose de manera exitosa cada año, bajo el lema ´El poder de los museos´. En 2024, este evento convocó a más de 45.000 personas en 12 localidades, con una programación variada en más de 50 espacios museales y culturales

A partir de 2023, se unen en alianza con la Noche Iberoamericana de Museos, que tiene como objetivo consolidar redes de colaboración cultural entre ciudadesiberoamericanas, promoviendo el intercambio de experiencias y saberes entre museos de la región. En su última edición, convocó a más de 30 museos y espacios culturales en Portugal, Cuba, Panamá, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia.

Para la versión 2025 de las Noches, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte convoca a los espacios museales y culturales de Bogotá e Iberoamérica a compartir sus propuestas con públicos locales e internacionales en una jornada que fortalecerá el diálogo intercultural, la circulación de saberes y la integración regional.

Si estás interesado en esta convocatoria, haz tu inscripción a través de los siguientes formularios hasta el viernes 30 de mayo de 2025:

Socialización virtual de la Noche de los Museos en Bogotá 2025

Si tienes dudas al respecto de cómo postularte, requisitos, fechas o preguntas adicionales sobre la participación en la Noche de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte realizará una jornada informativa virtual, vía meet, el viernes 16 de mayo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. Conéctate aquí:

¡Haz parte de estas noches que celebran la diversidad y el encuentro entre museos locales e iberoamericanos!