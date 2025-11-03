Llega este 3 de noviembre el concierto gratuito Colcha de Retazos, de la nominada al Latin Grammy María Mulata

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al concierto gratos ‘Colcha de Retazo’, un evento imperdible con la nominada al Latin Grammy, María Mulata, que llega con un un concierto interactivo que invita a niños, niñas y familias a sumergirse en una travesía musical por las múltiples Colombias que habitan nuestro territorio, que se realizará en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, el 3 de noviembre de 2025, a las 3:00 p. m. ¡No te lo pierdas, es gratis!

Este concierto es un viaje musical por la Colombia diversa y profunda, donde los ritmos del Caribe, el Pacífico, los Llanos, la Amazonía y los Andes se entrelazan en una gran colcha sonora que celebra la riqueza cultural del país.

A través de la música, el teatro y el video interactivo, niñas, niños, jóvenes y familias podrán cantar, sentir y participar activamente de un recorrido lleno de magia, aprendizaje y alegría. En escena, la voz de María Mulata, una actriz y músicos de primer nivel tejen una experiencia sensorial en la que cada canción es un retazo de historia, identidad y amor por el territorio.

‘Colcha de retazos’ invita a reconocer la diversidad de los pueblos colombianos, las tradiciones que los unen y la fuerza creativa de las infancias. Un concierto para descubrir que el país está hecho de muchos colores, acentos y sonidos.