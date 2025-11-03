Hay redistribución y adición de servicios en la estación Mazurén de TransMilenio

Foto: TransMilenio

TransMilenio informa que a partir del sábado 1 de noviembre, la estación Mazurén implementa una redistribución y adición de servicios con el fin de mejorar la organización y el acceso de los usuarios al sistema.

Los cambios se realizan de la siguiente manera:

En el vagón 1 se adicionan los servicios D10 y K16.

En el vagón 2 se adiciona el servicio B10, junto a los servicios 8 y B16.

En el vagón 3 se redistribuyen los servicios B13, B72 y B74.

El vagón 4 mantiene los servicios 8, J70 y J74.

En el vagón 5 continúan operando los servicios H13 y H72 hacia los portales Tunal y Usme.

Con esta redistribución, TransMilenio busca facilitar la movilidad de los usuarios y optimizar la operación dentro de la estación.