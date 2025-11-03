Hay pico y placa regional este 3 de noviembre para ingresar a Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello

Aquí sí pasa, en Bogotá, mi ciudad, mi casa se adelantan acciones para mejorar la movilidad. Si sales de viaje durante el puente festivo del Día de Todos los Santos, no olvides que este lunes 3 de noviembre de 2025 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogota?. ¡Programa tu recorrido y evita contratiempos!

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional el lunes festivo del 3 de noviembre de 2025?

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo del 3 de noviembre de 2025