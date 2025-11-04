Alemania será sede de la primera nube industrial de IA

–(Imagen @deutschetelekom). La compañía alemana de telecomunicaciones Deutsche Telekom y la firma tecnológica estadounidense NVIDIA presentaron este martes la primera nube industrial de inteligencia artificial (IA) del mundo, una innovadora infraestructura destinada a impulsar el uso de esa tecnología computacional en una amplia gama de sectores económicos que tendrá un costo de 1.000 millones de euros.

La nube deberá estar en funcionamiento en el primer trimestre de 2026 y deberá ser la piedra angular de la revolución de IA en Alemania y en Europa, informaron en la presentación de la iniciativa los consejeros delegados de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, y NVIDIA, Jensen Huang.

Además de Nvidia y Deutsche Telekom, participa en el proyecto el consorcio informático alemán SAP. Deutsche Telekom aportará la infraestructura física y SAP la platatorma SAP Bussines Techonlogy.

«Con ello, las dos empresas garantizan altos estándares de protección de datos, seguridad y confianza», según Deutsche Telekom.

El proyecto permitirá a grandes organizaciones, medianas empresas y empresas emergentes en Alemania y Europa desarrollar, entrenar y aplicar inteligencia artificial para cualquier aplicación de fabricación —desde el diseño hasta la robótica— a través de una infraestructura de TI segura y soberana.

Actualmente, se están instalando más de mil servidores Nvidia DGX B200 y Nvidia RTX PRO y 10.000 Nvidia Blackwell en un centro de computación en Múnich.

La nube industrial es el primer gran proyecto de la iniciativa Made 4 Germany, en la que participan más de cien empresas y tiene como propósito fortalecer a Alemania como plaza industrial y acelerar la digitalización de la economía y la administración pública.

Höttges dijo que «la empresa ya cuenta con el compromiso de grandes empresas para participar» en el uso de esta nube y precisó que entre los clientes de esta infraestructura de inteligencia virtual, además de compañías industriales, se encuentra el sector público, de la defensa y centros de investigación; y subrayó que la IA representaba una gran oportunidad.

Por su parte, Huang animó a usar las posibilidades de esta nube de IA para profundizar en la digitalización de la industria alemana y la soberanía tecnológica de Alemania.

«Estamos en una oportunidad de las que se dan una vez en una generación», dijo Huang ante una invención, la IA, que tiene «un impacto en todas y cada una de las industrias».

«El crecimiento que estamos viviendo ahora mismo en inmenso», afirmó Huang, en un momento en el que, según él, todas las GPU -siglas de unidad de procesamiento- ya han sido usadas. (Información DW).