Petro vuelve a plantear la necesidad de unas «elecciones verdaderamente libres» en Venezuela al reiterar su rechazo a una invasión por parte de EE.UU

–El presidente Gustavo Petro reiteró el las últimas horas su oposición a una eventual invasión de EE.UU a Venezuela para supuestamente atacar a las mafias del narcotráfico. «Una invasión a Venezuela solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala», precisó el jefe del Estado de Colombia en una nota en X, para insistir en que lo que se requiere es un fortalecimiento del estado venezolano mediante «elecciones verdaderamente libres», pues, en su concepto, ello «permitirá un gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos naturales y sobre su territorio».

Los pronunciamientos los hizo el presidente Gustavo Petro al destacar la destrucción de un campamento del narcotráfico en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

«Muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narcotráfico», afirma el mandatario colombiano para recordar que esa fue su propuesta a Maduro y puntualiza que «por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas».

Petro afirma que «una invasión a Venezuela solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala» y agrega que «la invasión solo será, un disparador mayor del narcotráfico y los mercados ilegales del petróleo, el oro, la gasolina y el coltán».

Por ello, precisa que «un fortalecimiento del estado venezolano por la vía democrática, que es pasar por la legitimidad del pueblo, es decir, por elecciones verdaderamente libres, permitirá un gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos naturales y sobre su territorio».

Agrega que «el presidente Trump debe saber que el gran comprador de cocaína del Catatumbo, única zona de cultivos de hoja de coca cerca a la frontera colombo/venezolana es la nueva junta del narcotráfico, organización multinacional federada compuesta de mafias albanesas con presencia directa en Colombia, Ecuador y Venezuela, mafias italianas, uruguayas, y colombianas».

Subraya que «son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado sus políticos para, a través, de los congresistas de la Florida llegar a Marcos Rubio, cegado por sectarismo y odio ideológico, y llevan hacia una muy desacertada política antinarcóticos en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado de la cocaína: la llamada «Junta del Narcotráfico»».

Petro advierte que «de la DEA solo hemos recibido como ayuda en la persecución de esta mafia, la detección de Salvador Marset, antiguo preso en cárceles estadounidenses por narcotráfico, autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, pero varios más que salieron de esas mismas cárceles son miembros actuantes de la junta del narcotráfico actual».

A renglón seguido, el mandatario colombiano anuncia que enviará a la oficina del vicepresidente estadounidense James David Vance «toda nuestra información disponible».

Y concluye: «Con las policías europeas y árabes empiezo a preparar un tratado de extradición con los Emiraros Arabes Unidos; hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos».

En trino separado, el presidente Gustavo Petro, se refiere a pronunciamientos hechos por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo al condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y calificar de “buitres” a los críticos de la derecha que han comenzado a reivindicar el endurecimiento de la estrategia de seguridad para regresar a la militarización y el regreso a la guerra contra el narcotráfico.

Al respecto, el presidente Petro afirma que «es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia» y añade que «la lucha común contra mafias multinacionales bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos».

El pasado fin de semana en diálogo con la cadena de televisión Al Jazzeera, que se desarrolló en el marco de la gira que el mandatario realizó por los países árabes, el presidente Gustavo Petro alertó sobre las consecuencias que tendría “una guerra en Venezuela» para la América Latina y directamente para Colombia.

«Cualquier agresión militar en Venezuela golpearía automáticamente a millones de colombianos en ese país y lo mismo ocurriría en Colombia», precisó.

Advirtió que una eventual agresión a Venezuela traería a Rusia» y «volvería un conflicto geopolítico y a mí no me interesa realmente que por los intereses de Colombia eso se vuelva realidad”.

“Desatar la violencia aquí en Colombia, en Venezuela, desataría unas fuerzas que nos llevarían a generaciones de violencia en nuestra región y a una desestabilización de toda la América», recalcó

Para evitar lo que llamó “la reproducción de un conflicto mundial», consideró que la situación de Venezuela “es un problema político interno, de lucha por el poder, que deben resolver los venezolanos, y deben resolverlo pacíficamente. Nosotros en Sudamérica podemos ayudar, mediar, pero antes que nada el problema de Venezuela deben resolverlo los venezolanos».