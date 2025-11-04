Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá – Villavicencio hoy 4 de noviembre

Foto: Coviandina.

Así está la movilidad en Bogotá! Hoy lunes 4 de noviembre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kilómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

La medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kilómetro 18 busca permitir la movilización de 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy lunes 4 de noviembre de 2025

Corte 8:34 a. m.

Variante del kilómetro 18+300-19+200, habilitada sentido Bogotá-Villavicencio con fila hasta el kilómetro 11+800 y en espera al siguiente paso sentido Villavicencio-Bogotá fila en el kilómetro 23+500. Cierre preventivo carril derecho kilómetro 36+500- kilómetro 37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y kilómetro 69+350.

Corte 7:38 a. m.

Variante del kilómetro 18+300-19+200, habilitada sentido Villavicencio-Bogotá con fila hasta el kilómetro 24+200 y en espera al siguiente paso sentido Bogotá-Villavicencio con fila en el kilómetro 13+000. Cierre preventivo carril derecho kilómetro 6+500- kilómetro 37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y kilómetro 69+350. Esté atento.

Corte 6:12 a. m.

Variante del kilómetro 18+300-19+200, habilitada sentido Bogotá-Villavicencio con fila hasta el kilómetro 10+000 y en espera al siguiente paso sentido Villavicencio-Bogotá fila en el kilómetro 22+700. Cierre preventivo carril derecho kilómetro 36+500- kilómetro 37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y kilómetro 69+350. Tiempo seco.

Corte 5:45 a. m.

Variante del kilómetro 18+300-19+200, habilitada sentido Bogotá-Villavicencio con fila hasta el kilómetro 12+200 y en espera al siguiente paso sentido Villavicencio-Bogotá fila en el kilómetro 21+500. Cierre preventivo carril derecho kilómetro 36+500- kilómetro 37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y kilómetro 69+350. Tiempo seco.

Corte 4:09 a. m.

Variante del kilómetro 18+300-19+200, habilitada sentido Villavicencio-Bogotá con fila hasta el kilómetro 23+500 y en espera al siguiente paso sentido Bogotá-Villavicencio fila en el kilómetro 16+000. Cierre preventivo carril derecho kilómetro 36+500- kilómetro 37+100, paso a un carril túnel Quebradablanca y kilómetro 69+350. Tiempo seco.