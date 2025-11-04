ONU alerta: La Tierra va camino a un calentamiento catastrófico

–Una década después de la firma del Acuerdo de París (2015), la ONU alertó este martes que superar el límite de 1,5 grados Celsius de calentamiento global será casi inevitable en los próximos diez años, debido al «insuficiente» progreso de los países y a un contexto geopolítico «cada vez más desafiante».

En el «Informe sobre la Brecha de Emisiones”, publicado a propósito de la cumbre de la la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, que se cumplirá del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil, sostiene que ese umbral se superará «al menos temporalmente», aunque asegura que aún es posible reducir la magnitud y la duración de ese rebasamiento mediante recortes de emisiones de gases de efecto invernadero «sin precedentes». Según el informe, el planeta registrará un aumento medio de temperatura de entre 2,3 y 2,5 grados centígrados este siglo si los países cumplen sus compromisos climáticos.

Si se sigue con las actuales políticas, en cambio, ese aumento será de 2,8 grados. Además, la retirada prevista de Estados Unidos del Acuerdo de París en 2026, advierte el informe, tendrá un impacto negativo en los esfuerzos globales, al anular parte del progreso alcanzado. A la vez, el documento reconoce que el Acuerdo de París impulsó avances notables, como el abaratamiento de las energías renovables y la expansión de los compromisos de neutralidad en carbono.

Reducciones más rápidas

Ya que superar el umbral de 1,5 grados se considera inevitable, la atención se centra en cómo limitar las temperaturas a niveles menos arriesgados. «Nuestra misión es sencilla, pero no fácil: hacer que cualquier superación sea lo más pequeña y breve posible», declaró el martes el secretario general de la ONU, António Guterres, durante la presentación del informe.

Los científicos coinciden en que superar un aumento del 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales tendrá consecuencias catastróficas y que hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Por eso la ONU insta a los países más contaminantes, principales responsables de la crisis, a comprometerse con reducciones más rápidas e importantes, para que la curva de aumento vuelva a acercarse a los 1,5 grados a finales de este siglo. (Información DW).