    Condenan a cabecilla e integrante de disidencias Ismael Ruiz de las Farc por masacre de siete policías y otros actos delictivos en Huila

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Un juez penal de conocimiento condenó a José Eliecer Ramírez Castaño, alias Mauricio, y a Claudia Daniela Jaramillo Obando, alias Juliana, cabecilla e integrante, respectivamente, de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, quienes, en preacuerdo firmado con la Fiscalía, aceptaron su responsabilidad en el ataque con armas de fuego y explosivos que causaron la muerte de siete policías en el corregimiento San Luis, de la ciudad de Neiva, Huila, el 2 de septiembre de 2022.

    Ramírez Castaño deberá purgar 25 años y 10 meses de prisión, por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas; además de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

    A Ramírez Castaño, además de esta acción criminal, se le atribuyen otras actividades delictivas como homicidios selectivos, los cuales dejaron siete víctimas más en diferentes municipios de Huila y Tolima.

    Mientras tanto, alias Juliana fue condenada a 23 años y 7 meses de prisión por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

    Por estos hechos, en enero de 2025, también fue condenado Edwin Collo Dagua, alias Guajiro, cabecilla financiero de la estructura Ismael Ruiz.

