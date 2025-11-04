Secuestran dos soldados en nueva asonada, esta vez en La Macarena, Meta, instigada por disidencias de las Farc de alias Calarcá

–(Imagen ilustrativa). El comando de la Fuerza de Tarea Omega confirmó el secuestro de los soldados profesionales Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, en una asonada instigada por las disidencias de las Farc de alias Calarcá en la vereda Getsemaní, del municipio de la Macarena, departamento del Meta. En principio, habían sido retenidos un teniente y tres soldados profesionales, pero horas después fueron liberados el oficial y uno de los uniformados, todos adscritos al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.0 12, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido N.0 12.

Los hechos se presentaron en una acción de acompañamiento al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, posterior a la extracción aérea de una mujer capturada y del personal del CTI, momento en el cual se registró la concentración de aproximadamente 400 personas, quienes al parecer habrían sido objeto de

constreñimiento y coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

Horas después, la población liberó al oficial y a uno de los soldados, manteniendo en cautiverio a dos uniformados, quienes fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil, posteriormente fueron trasladados por la población hacia un lugar desconocido. Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional.

Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y se adelantan todas las acciones legales y operacionales ante las autoridades competentes, con el fin de lograr la pronta liberación de los militares secuestrados y el restablecimiento del orden en la zona.

La Fuerza de Tarea Omega, en cumplimiento de su misión constitucional y compromiso con la seguridad y bienestar de los colombianos, continuará desarrollando operaciones de estabilidad, control institucional del territorio y protección de la población civil, reiterando su rechazo a toda acción que vulnere los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánnchez, en nota que publico en X, rechazó «de manera categórica el vil secuestro de los dos soldados profesionales Ángel González Garcés y Édgar Mina Carabalí, mientras cumplían con su deber constitucional de apoyar a las autoridades judiciales del país».

Subrayó que los soldados fueron forzados a vestir prendas civiles y conducidos contra su voluntad hacia un lugar desconocido. Su vida e integridad son una prioridad absoluta del Estado.

Añaadió que estos hechos no solo constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos y a los principios más elementales del Derecho Internacional Humanitario, sino que son un atentado directo contra la institucionalidad, la justicia y la seguridad del territorio nacional.

«El secuestro, cometido bajo el amparo de unas personas en connivencia con las disidencias del cartel de alias Calarca, confirman la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades», puntualizó el jefe de la cartera de Defensa.

«Condenamos enérgicamente la cobarde acción de quienes, valiéndose de la intimidación y el terror, intentan detener el avance de nuestras Fuerzas Militares y socavar la autoridad del Estado. La Fuerza Pública no descansará hasta lograr la liberación de nuestros soldados y restaurar plenamente el orden en la región. No toleraremos que se pretenda someter al país a la violencia del pasado ni que se mancille la dignidad de nuestras tropas», complementó.

Además señaló que se han activado todos los mecanismos legales, operacionales e interinstitucionales para garantizar el retorno seguro de nuestros militares y llevar a los responsables ante la justicia.

«Nuestro mensaje es claro: Colombia no se rinde ante el terror. La Fuerza Pública está y estará siempre al lado de la ciudadanía, defendiendo la vida, la libertad y la integridad de nuestra Nación. Nuestra Fuerza Pública no se toca, no se maltrata, no se secuestra. Continuaremos trabajando para garantizar la vida y seguridad de los colombianos».

El comando del Ejército Nacional también condenó categóricamente el secuestro de los soldados, advirtiendo que los uniformados cumplían la misión de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados organizados.

«Exigimos su liberación inmediata y el respeto absoluto por su vida e integridad. Nuestros hombres sirven a la patria y no pueden ser utilizados como instrumento de presión», puntualizó.

Esta es la segunda asonada que se produce en el municipio de La Macarena, Meta, contra el Ejército. El pasado 21 de septiembre de este año habitantes de la vereda La Samaria y miembros de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero en acción similar se opusieron a la captura de alias “chimbo de oro”, señalado coordinador logístico de la estructura Éver Castro, del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc.

Este video, corresponde a esta asonada: