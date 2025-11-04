Fuerzas nucleares de EE.UU preparan su primera prueba en cumplimiento de la orden de Trump

–(Imagen ilustrativa). Tras la orden del presidente Donald Trump, las Fuerzas nucleares de EE.UU. ya han programado su primera prueba de un misil balístico intercontinental capaz de llevar armas nucleares, pero desarmado, informó Newsweek este lunes, citando al Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea del país norteamericano.

El próximo lanzamiento de prueba de un misil estadounidense Minuteman III podría ocurrir entre el miércoles y el jueves, dijo a la revista Marco Langbroek, profesor de la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, que analizó advertencias de navegación.

Dicha arma está programada para ser lanzada desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California y alcanzaría el Sitio de Pruebas de Defensa de Misiles Balísticos Ronald Reagan en las Islas Marshall, en el Pacífico Central, junto con cinco zonas de escombros designadas.

Si se confirma, la trayectoria de vuelo sería similar a un lanzamiento de prueba anterior realizado en mayo, cuando un misil desarmado voló aproximadamente 6.700 kilómetros sobre el océano Pacífico, y también marcará la segunda vez desde septiembre que las fuerzas nucleares de EE.UU. llevan a cabo una prueba. Hace poco más de un mes, un submarino disparó cuatro misiles balísticos Trident II D5 Life Extension desarmados en el océano Atlántico frente a Florida.

En su entrevista con CBS News, publicada el pasado domingo, el presidente Donald Trump, afirmó que Estados Unidos tiene «suficientes armas nucleares para destruir el mundo 150 veces», al comentar su decisión de ordenar la reanudación de pruebas. «Tenemos más armas nucleares que cualquier otro país. Creo que deberíamos hacer algo respecto a la desnuclearización».

El mandatario estadounidense advirtió que, de hecho, abordó el tema con el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente de China Xi Jinping. «Tenemos suficientes armas nucleares como para destruir el mundo 150 veces. Rusia tiene muchas armas nucleares y China tendrá muchas más», afirmó.

Al preguntársele por qué Estados Unidos necesita probar armas nucleares, el mandatario dijo: «Bueno, porque hay que ver cómo funcionan» y añadió: «Si se fijan, Corea del Norte realiza pruebas constantemente. Otros países también las realizan. Somos el único país que no las realiza. Y no quiero ser el único país que no lo hace».

El pasado jueves, Donald Trump ordenó iniciar ensayos nucleares «de inmediato». El anuncio llegó después de que Rusia informara sobre una serie de pruebas con sus armas innovadoras de propulsión nuclear, como Burevéstnik y Poseidón, aunque desde el Kremlin destacaron que no se trató de ensayos nucleares en absoluto.

Al día siguiente, el presidente estadounidense afirmó que tomó tal decisión debido a los programas de pruebas de otros países. «Sí, otros países lo hacen. Si ellos lo hacen, nosotros también lo haremos», indicó a los periodistas, sin dar más detalles al respecto.

En este contexto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, hizo hincapié en que la postura de Moscú acerca del tema es que, si algún país se aparta de la moratoria unilateral y voluntaria de abstenerse de los ensayos nucleares, Rusia actuará de acuerdo con la situación y responderá simétricamente. (Información RT).