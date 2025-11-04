EE.UU: Murió Dick Cheney, arquitecto de la guerra de Irak y la invasión a Panamá

–El exvicepresidente de EE.UU. Dick Cheney falleció a los 84 años debido a complicaciones de neumonía y enfermedad cardiovascular, informan medios locales. Cheney, arquitecto de la «guerra contra el terrorismo» y apodado como el más influyente vicepresidente en la historia estadounidense, sufrió problemas cardiovasculares durante gran parte de su vida adulta y sobrevivió a una serie de ataques cardíacos. En 2012, se sometió a un trasplante de corazón.

«Su amada esposa durante 61 años, Lynne, sus hijas, Liz y Mary, y otros miembros de la familia estuvieron con él cuando falleció», afirmaron los familiares en la declaración en la que revelaron las causas de su fallecimiento.

Exlegislador por el estado de Wyoming y exsecretario de Defensa, a Cheney se le atribuye un papel clave en persuadir al entonces presidente George W. Bush para que invadiera Irak bajo un pretexto falsificado contra el Gobierno de Saddam Hussein en 2003.

En vísperas de la invasión, el antiguo vicepresidente afirmó repetidamente que este país de Oriente Medio poseía armas de destrucción masiva y que además estaba vinculado a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.

Al frente del Pentágono durante la presidencia de George H.W. Bush, Cheney dirigió la invasión de Panamá en 1989 y la Operación Tormenta del Desierto en 1991, para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait.

Pese a la revelada falsedad de los señalamientos contra Hussein, y los desmanes en la campaña en Irak, así como en la guerra contra el terrorismo —incluidas las acusaciones de crímenes de guerra y torturas perpetradas por militares estadounidenses—, Cheney no se arrepintió nunca de sus decisiones.

«Era lo correcto en aquel momento. Lo creía entonces y lo sigo creyendo ahora», afirmó a CNN en 2015 sobre la invasión de Irak.

Curiosamente, el veterano político republicano apoyó a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las presidenciales del noviembre pasado, calificando a Donald Trump como «la mayor amenaza» para EE.UU.

«Intentó robar las últimas elecciones utilizando la mentira y la violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes le hubieran rechazado. No se le puede volver a confiar el poder», declaró Cheney.

«Como ciudadanos, cada uno de nosotros tiene el deber de poner el país por encima del partidismo para defender nuestra Constitución. Por eso daré mi voto a la vicepresidenta Kamala Harris», añadió.

Por su parte, Trump declaró en sus redes sociales que «Cheney es un RINO irrelevante». RINO es una abreviatura estadounidense que significa «republicano solo de nombre» y describe a políticos nominalmente republicanos que no son conservadores en sus opiniones. También añadió que Cheney es un «rey de las guerras interminables y sin sentido, desperdiciando vidas y billones de dólares». (información RT).