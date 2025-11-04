Maduro asegura que Venezuela ha logrado este año la incautación récord de 63 toneladas de drogas

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno ha incautado más de 63.000 kilos de drogas durante 2025, calificándolo como un logro derivado del modelo nacional de lucha antidrogas, «uno de los más avanzados de la región», según el mandatario.

Lo anterior ocurre en un contexto en que Estados Unidos amenaza militarmente a Venezuela con un inusual y robusto despliegue armamentístico en el Caribe y acusa a sus autoridades de supuestos nexos con el tráfico ilícito de estupefacientes.

Durante su programa televisivo Con Maduro +, el jefe de Estado subrayó que las fuerzas policiales, de inteligencia y militares mantienen un combate permanente para impedir el uso del territorio venezolano por parte de organizaciones narcotraficantes.

«Este año hemos tenido grandes éxitos. Venezuela será 100 por ciento libre de cualquier paso del narcotráfico», afirmó.

La cifra parcial de 63 toneladas en lo que va del año supera con creces las 40 toneladas del año pasado y todas las cifras de la última década.

Además, Maduro precisó que han sido destruidos decenas de campamentos y de pistas clandestinas, y recordó la aplicación de la Ley Constitucional de Intercepción Aérea para neutralizar vuelos ilícitos.

«Nuestra defensa aérea ha actuado con plena legalidad y precisión, hemos derribado aviones del narcotráfico», expresó.

Por su parte, el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, destacó que el golpe más contundente al narcotráfico ha sido contra su red logística, «que resulta esencial para movilizar la droga que en teoría debía pasar por Venezuela». (Información Agencia Xinhua).