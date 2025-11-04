–En el frente de batalla en Ucrania, la presencia de colombianos que luchan al lado ucraniano, es muy numerosa. La afluencia es tan grande que existe la unidad de infantería de la 47.ª brigada conformada en su mayoría por colombianos, con solo algunos chilenos y brasileños, reseña el medio alemán Welt, tras una visita a un entrenamiento en un recinto secreto ubicado en el noroeste de la nación eslava.

Según este informativo, unos 2.000 mercenarios colombianos han entrado a Ucrania para luchar voluntariamente como soldados en el Ejército de ese país.

Tras casi cuatro años de conflicto, el Ejército ucraniano sufre una escasez existencial de soldados de primera línea, por lo que los mercenarios sudamericanos, que en su mayoría luchan como soldados de infantería, actualmente son más importantes para Ucrania que nunca.

Inicialmente, la selección era muy estricta para los mercenarios, pues solo podían quedarse aquellos que contaran con experiencia militar. Sin embargo, Ucrania ha suavizado los requisitos y muchos de ellos llegan sin ninguna experiencia y son entrenados por al menos un mes antes de que ser enviados a sus primeras misiones.

Por su parte, los mercenarios colombianos deciden unirse a Kiev principalmente por motivos económicos. En el país latinoamericano, el sueldo de los soldados es «extremadamente bajo», mientras que Ucrania les ofrece unos 3.000 euros (más de 3.400 dólares) mensuales por luchar en el frente y un contrato por tres años usualmente, el cual pueden rescindir en cualquier momento.

Recientemente, se dio a conocer que un grupo de mercenarios colombianos se encontraban retenidos en Ucrania contra su voluntad, tras haberse negado a extender su contrato y pedir la baja.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha condenado en múltiples ocasiones el involucramiento de soldados de su país en conflictos ajenos, denunció que «los ucranianos tratan a los colombianos como raza inferior», añadiendo que los mercenarios, son llevados al país eslavo como «carne de cañón».

Anteriormente, desde la Embajada de Rusia en Colombia, han lamentado que «el número de colombianos que viajan a Ucrania para participar como mercenarios en operaciones militares contra las tropas rusas siga siendo alto».

Mientras, en Rusia se llevan a cabo procedimientos judiciales en contra de mercenarios de varios países que luchan del lado de Kiev, entre los cuales se encuentran varios colombianos, y algunos ya han sido sentenciados.

Welt advierte, sin embargo, que Rusia –contrariamente a sus propias afirmaciones como gran potencia– también depende del apoyo del exterior. Mientras Irán suministra misiles y China en masa componentes para drones a Moscú, el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió hasta 15.000 de sus compatriotas el año pasado. Se utilizaron principalmente en la lucha por la región rusa de Kursk, donde Ucrania había avanzado temporalmente en una ofensiva sorprendente.

También hay decenas de hombres de Oriente Medio y África en las cárceles ucranianas Mercenario para Rusia lucharon y fueron hechos prisioneros. En el país, el ejército ruso sigue reclutando hasta 30.000 hombres al mes y, por tanto, puede compensar las pérdidas de personal, si no construir nuevas unidades.

Welt habló con un colombianos en el centro de entrenamiento. Once mil kilómetros y una diferencia de temperatura de 13 grados separan a Iberon Raúl Martínez de su Colombia natal mientras camina por una zanja fangosa en una mañana gris y húmeda. Lleva un uniforme adornado con una insignia ucraniana y en sus manos un rifle de asalto AK 47 con el que dispara a los pasillos frente a él. «¡Vamos, vamos!» grita un instructor ucraniano en español desde arriba, mientras otro recluta arroja una granada de plástico a la zanja.

Martínez, de 29 años, padre de un hijo, ha luchado contra criminales en su tierra natal en los últimos años. Ahora se está preparando con un grupo de compatriotas para su primer despliegue de primera línea en Ucrania.

En Colombia, el salario de los soldados es extremadamente bajo, explica Oliver, quien sirvió en su tierra natal durante 14 años. En Ucrania, los soldados de primera línea suelen ganar poco menos de 3.000 euros al mes. A diferencia de los soldados ucranianos, los reclutas extranjeros pueden rescindir su contrato en cualquier momento.

También hay colombianos que se detienen después de la primera misión, pero esa es la excepción, dice el comandante identificado como «músico». Mis luchadores llevan a cabo sus tareas – y lo hacen con mucho éxito. Estoy tratando de transmitirles que están haciendo algo grande aquí, algo que nos afecta a todos».

Algunos de sus compatriotas sólo vienen por unos pocos meses, otros por tres años completos, que suele ser la duración del contrato acordada, dice Martínez. «Me quedaré tanto tiempo como pueda».

Quedarse mucho tiempo significa, ante todo: sobrevivir. Cientos de miles de soldados ya han muerto en esta guerra, en ambos lados.

Oliver, padre de dos hijas en edad escolar, ya tiene planes precisos para el momento posterior a su misión de combate. Él va a regresar a Colombia. «Y luego sólo quiero disfrutar del tiempo con mi familia y mis hijos y dejar atrás la guerra». (Información Ibrahim Naber de Welt-versión RT).