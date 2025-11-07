Cierre temporal en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal por obras del metro

Foto: Transmilenio

Para continuar los avances del metro, habrá un cierre temporal en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal, de la localidad de Kennedy, el fin de semana del sábado 15 de noviembre, a partir de las diez de la noche, hasta las cinco de la madrugada del lunes festivo 17 de noviembre del presente año.

Durante este tiempo los servicios alimentadores operarán en la estación Banderas, sus recorridos tendrán desvíos sin omitir o cambiar paraderos. La ruta F23 operará hasta la estación Banderas y las rutas troncales 5, F32 y F60 que se dirigen hacia el Portal Américas, van a operar hasta la estación Transversal 86 donde realizarán retorno.

También se tendrá las siguientes novedades operacionales temporales así: las rutas E32, A60 y RF 5 Calle 22 funcionarán desde Transversal 86. No operarán en las estaciones Patio Bonito ni Biblioteca Tintal, y la ruta TransMiZonal 9-1 Bosa La Libertad, traslada su operación al Portal Sur el fin de semana del sábado 15 al lunes 17 de noviembre.

El Sistema también ofrece alternativas de movilidad en TransMiZonal en los paraderos ubicados en sitios estratégicos de la localidad que conectan el sector del Portal Américas con los puntos cardinales de la ciudad. En cuando a los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 tendrán desvíos y realizarán sus paradas en puntos cercanos al Portal Américas, ubicados estratégicamente para que los usuarios puedan desplazarse en distintas direcciones.

Usuarios y usuarias de TransMilenio cuentan con la opción de recarga digital para las tarjetas personalizadas y así evitar filas. Desde los celulares, a través de la aplicación Maas pueden hacer recargas de mínimo de 10 000 pesos, la activación se realiza en los puntos de tullave identificados como “puntos de activación tarjeta” instalados en las estaciones, también en el lector de tarjetas de los buses zonales o desde su celular a través de NFC.

Para la activación de la recarga en puntos físicos se debe espera mínimo 30 minutos a que la transacción llegue al sistema central, mientras que la activación desde el celular por NFC la pueden hacer en contamos minutos.

Información a la comunidad

Un equipo de trabajo de atención en vía estará para guiar a los usuarios hacía los paraderos o estaciones alternas. El equipo está conformado por integrantes anfitriones del Sistema, personal de Recaudo Bogotá, vigilancia privada, personal de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, guías y agentes de la Secretaría de Movilidad, y colaboradores sociales y de seguridad de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Adicionalmente, te recordamos que puedes verificar los puntos de parada, horarios y días de operación de las diferentes rutas en la página web https://bit.ly/3JcprdB; recibir información sobre novedades de operación en tiempo real en el canal de WhatsApp y planear sus viajes a través de la TransMi [App].